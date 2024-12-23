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سعر Aladdin DAO (ALD) المباشر لليوم هو USD 0.063386 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.51M . يتم تحديث سعر ALD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aladdin DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.67K - تغيير سعر Aladdin DAO خلال اليوم هو -2.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 149.83M

أداء سعر Aladdin DAO (ALD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aladdin DAO مقابل USD هو $ -0.00179418870283813 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aladdin DAO مقابل USD هو $ +0.0734591129 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aladdin DAO مقابل USD هو $ +0.1213733573 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aladdin DAO مقابل USD هو $ +0.03201272555435616 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00179418870283813 -2.75% 30 يوم $ +0.0734591129 +115.89% 60 يوم $ +0.1213733573 +191.48% 90 يوم $ +0.03201272555435616 +102.04%

تحليل سعر Aladdin DAO (ALD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aladdin DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.061783$ 0.061783 $ 0.061783 24 ساعة مرتفع $ 0.066011$ 0.066011 $ 0.066011 عالية طوال الوقت $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 تغير السعر (1 ساعة) +0.34% تغير السعر (1يوم) -2.75% تغير السعر (7 أيام) -32.10%

معلومات سوق Aladdin DAO (ALD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: