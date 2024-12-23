سعر Aladdin DAO (ALD)
سعر Aladdin DAO (ALD) المباشر لليوم هو USD 0.063386. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.51M. يتم تحديث سعر ALD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aladdin DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.67K
- تغيير سعر Aladdin DAO خلال اليوم هو -2.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 149.83M
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خلال اليوم، كان سعر Aladdin DAO مقابل USD هو $ -0.00179418870283813 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aladdin DAO مقابل USD هو $ +0.0734591129 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aladdin DAO مقابل USD هو $ +0.1213733573 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aladdin DAO مقابل USD هو $ +0.03201272555435616 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00179418870283813
|-2.75%
|30 يوم
|$ +0.0734591129
|+115.89%
|60 يوم
|$ +0.1213733573
|+191.48%
|90 يوم
|$ +0.03201272555435616
|+102.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aladdin DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.34%
-2.75%
-32.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AladdinDAO is a decentralized network to shift crypto investments from venture capitalists to wisdom of crowds through collective value discovery. At AladdinDAO, a group of world class experts in DeFi known as the AladdinDAO Boule identifies the most promising DeFi projects and enables AladdinDAO community members to enjoy the returns of their liquidity mining programs. As a result, the protocol will help to reduce information asymmetry and optimize asset allocations for the DeFi space overall. Using a unique voting scheme, AladdinDAO hopes to identify, analyze, and provide quality DeFi projects to our community members. Boule Members earn AladdinDAO tokens (ALD) as results of their participation in the DAO.
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