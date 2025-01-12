سعر ai9000 (AI9000)
سعر ai9000 (AI9000) المباشر لليوم هو USD 0.03243883. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.44M. يتم تحديث سعر AI9000 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ai9000 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.17M
- تغيير سعر ai9000 خلال اليوم هو -16.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر ai9000 مقابل USD هو $ -0.00663622721312898 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ai9000 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ai9000 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ai9000 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00663622721312898
|-16.98%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ai9000: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.70%
-16.98%
+46.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Delaunch.ai is a decentralized platform that enables the co-creation and co-ownership of AI agents with an emphasis on transparency, collaboration, and scalability. These AI agents, powered by cutting-edge machine learning models and secured by blockchain technology, excel in diverse fields such as gaming, virtual environments, customer interaction, and creative ventures. Rooted in the ethos of Web3, Delaunch.ai ensures fair distribution of ownership, governance, and benefits among its participants.
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