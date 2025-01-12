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سعر ai9000 (AI9000) المباشر لليوم هو USD 0.03243883 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.44M . يتم تحديث سعر AI9000 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ai9000 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.17M - تغيير سعر ai9000 خلال اليوم هو -16.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر ai9000 (AI9000) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ai9000 مقابل USD هو $ -0.00663622721312898 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ai9000 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ai9000 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ai9000 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00663622721312898 -16.98% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ai9000 (AI9000)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ai9000: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03243515$ 0.03243515 $ 0.03243515 24 ساعة مرتفع $ 0.04283217$ 0.04283217 $ 0.04283217 عالية طوال الوقت $ 0.04396809$ 0.04396809 $ 0.04396809 تغير السعر (1 ساعة) -7.70% تغير السعر (1يوم) -16.98% تغير السعر (7 أيام) +46.51%

معلومات سوق ai9000 (AI9000)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: