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سعر AgentiPy (APY) المباشر لليوم هو USD 0.00448245 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.48M . يتم تحديث سعر APY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AgentiPy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 115.24K - تغيير سعر AgentiPy خلال اليوم هو +27.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر AgentiPy (APY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AgentiPy مقابل USD هو $ +0.00096405 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AgentiPy مقابل USD هو $ -0.0033540537 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AgentiPy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AgentiPy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00096405 +27.40% 30 يوم $ -0.0033540537 -74.82% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AgentiPy (APY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AgentiPy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00299929$ 0.00299929 $ 0.00299929 24 ساعة مرتفع $ 0.00476456$ 0.00476456 $ 0.00476456 عالية طوال الوقت $ 0.03220657$ 0.03220657 $ 0.03220657 تغير السعر (1 ساعة) -3.21% تغير السعر (1يوم) +27.40% تغير السعر (7 أيام) +13.20%

معلومات سوق AgentiPy (APY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: