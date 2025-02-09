سعر AgentiPy (APY)
سعر AgentiPy (APY) المباشر لليوم هو USD 0.00448245. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.48M. يتم تحديث سعر APY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AgentiPy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 115.24K
- تغيير سعر AgentiPy خلال اليوم هو +27.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر APY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر APY.
خلال اليوم، كان سعر AgentiPy مقابل USD هو $ +0.00096405 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AgentiPy مقابل USD هو $ -0.0033540537 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AgentiPy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AgentiPy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00096405
|+27.40%
|30 يوم
|$ -0.0033540537
|-74.82%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AgentiPy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.21%
+27.40%
+13.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Python toolkit for connecting AI agents to any onchain app. 🐍 $APY is the community token powering Agentic Apps development in Python. We’re on a mission to connect AI agents coded in Python to any onchain app starting with @Solana. We released our open-source toolkit and got a lot of attention from AI/ML developers. We truly believe in the future of AI x Blockchain. Every agent will be onchain and call it home. For more agents to be onchain, more languages need to be supported. Python is the most popular language used in AI/ML and $APY will enable devs to do more actions onchain.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 APY إلى AUD
A$0.0071270955
|1 APY إلى GBP
￡0.00358596
|1 APY إلى EUR
€0.004303152
|1 APY إلى USD
$0.00448245
|1 APY إلى MYR
RM0.019902078
|1 APY إلى TRY
₺0.160830306
|1 APY إلى JPY
¥0.678105036
|1 APY إلى RUB
₽0.4343942295
|1 APY إلى INR
₹0.393469461
|1 APY إلى IDR
Rp73.482775128
|1 APY إلى PHP
₱0.260071749
|1 APY إلى EGP
￡E.0.2252431125
|1 APY إلى BRL
R$0.02599821
|1 APY إلى CAD
C$0.006365079
|1 APY إلى BDT
৳0.546948549
|1 APY إلى NGN
₦6.7203131625
|1 APY إلى UAH
₴0.1866043935
|1 APY إلى VES
Bs0.268947
|1 APY إلى PKR
Rs1.256610033
|1 APY إلى KZT
₸2.28694599
|1 APY إلى THB
฿0.151955055
|1 APY إلى TWD
NT$0.147203658
|1 APY إلى CHF
Fr0.004034205
|1 APY إلى HKD
HK$0.0349182855
|1 APY إلى MAD
.د.م0.0450486225