سعر Aethernet (AETHER)
سعر Aethernet (AETHER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 243.02K. يتم تحديث سعر AETHER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aethernet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.07K
- تغيير سعر Aethernet خلال اليوم هو -21.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Aethernet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aethernet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aethernet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aethernet مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-21.23%
|30 يوم
|$ 0
|-66.06%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aethernet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.85%
-21.23%
-59.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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