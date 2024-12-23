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سعر Adappter (ADP) المباشر لليوم هو USD 0.00162103 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.87M . يتم تحديث سعر ADP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Adappter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.98M - تغيير سعر Adappter خلال اليوم هو -1.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.62B

أداء سعر Adappter (ADP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Adappter مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Adappter مقابل USD هو $ -0.0001289887 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Adappter مقابل USD هو $ -0.0002563076 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Adappter مقابل USD هو $ -0.0004928439483383684 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.05% 30 يوم $ -0.0001289887 -7.95% 60 يوم $ -0.0002563076 -15.81% 90 يوم $ -0.0004928439483383684 -23.31%

تحليل سعر Adappter (ADP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Adappter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00159057$ 0.00159057 $ 0.00159057 24 ساعة مرتفع $ 0.00175852$ 0.00175852 $ 0.00175852 عالية طوال الوقت $ 0.158038$ 0.158038 $ 0.158038 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -1.05% تغير السعر (7 أيام) -14.27%

معلومات سوق Adappter (ADP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: