سعر Adappter (ADP)
سعر Adappter (ADP) المباشر لليوم هو USD 0.00162103. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.87M. يتم تحديث سعر ADP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Adappter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.98M
- تغيير سعر Adappter خلال اليوم هو -1.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.62B
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خلال اليوم، كان سعر Adappter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Adappter مقابل USD هو $ -0.0001289887 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Adappter مقابل USD هو $ -0.0002563076 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Adappter مقابل USD هو $ -0.0004928439483383684 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.05%
|30 يوم
|$ -0.0001289887
|-7.95%
|60 يوم
|$ -0.0002563076
|-15.81%
|90 يوم
|$ -0.0004928439483383684
|-23.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Adappter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-1.05%
-14.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Adappter will provide a solution that helps individuals, companies, sellers, and users coexist with each other for the objective of happiness and profits of all based on the spirit of fairness, sharing, and trust. Also, Adappter will make every effort to increase the value of all members. In January 2018, we expanded our business to “Adappter” service, which provides various blockchain information and live content from “Houjaeki” service, which provides data on favorable factors in real time. Currently, about 50,000 users who have interests in blockchain (including Android and iOS) use the Adappter service. ADP is Token published by Adappter, operated within the Ethereum platform (ERC20), and used as a key currency in the adapter ecosystem. It can convert AP, which was received as compensation for partner contents, to ADP and it will continue for 20 years. In the future, it will provide real-life payment functions for purchasing goods, items, and products.
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