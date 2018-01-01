توكنوميكس Adappter (ADP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Adappter (ADP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Adappter (ADP) Adappter will provide a solution that helps individuals, companies, sellers, and users coexist with each other for the objective of happiness and profits of all based on the spirit of fairness, sharing, and trust. Also, Adappter will make every effort to increase the value of all members. In January 2018, we expanded our business to “Adappter” service, which provides various blockchain information and live content from “Houjaeki” service, which provides data on favorable factors in real time. Currently, about 50,000 users who have interests in blockchain (including Android and iOS) use the Adappter service. ADP is Token published by Adappter, operated within the Ethereum platform (ERC20), and used as a key currency in the adapter ecosystem. It can convert AP, which was received as compensation for partner contents, to ADP and it will continue for 20 years. In the future, it will provide real-life payment functions for purchasing goods, items, and products. الموقع الرسمي: https://adappter.io/ اشتر ADP الآن!

توكنوميكس Adappter (ADP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Adappter (ADP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.52M $ 7.52M $ 7.52M إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 4.13B $ 4.13B $ 4.13B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.18M $ 18.18M $ 18.18M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.158038 $ 0.158038 $ 0.158038 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00110676 $ 0.00110676 $ 0.00110676 السعر الحالي: $ 0.00182813 $ 0.00182813 $ 0.00182813 معرفة المزيد عن سعر Adappter (ADP)

توكنوميكس Adappter (ADP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Adappter (ADP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ADP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ADP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ADP، استكشف السعر المباشر لتوكن ADP!

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