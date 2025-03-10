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سعر Ace Data Cloud ($ACE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 423.60K . يتم تحديث سعر $ACE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ace Data Cloud الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 104.80K - تغيير سعر Ace Data Cloud خلال اليوم هو -21.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 949.78M

أداء سعر Ace Data Cloud ($ACE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ace Data Cloud مقابل USD هو $ -0.000121273609101796 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ace Data Cloud مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ace Data Cloud مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ace Data Cloud مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000121273609101796 -21.37% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ace Data Cloud ($ACE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ace Data Cloud: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0023398$ 0.0023398 $ 0.0023398 تغير السعر (1 ساعة) +6.18% تغير السعر (1يوم) -21.37% تغير السعر (7 أيام) -63.74%

معلومات سوق Ace Data Cloud ($ACE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: