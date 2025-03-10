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سعر Abster (ABSTER) المباشر لليوم هو USD 0.00373283 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.69M . يتم تحديث سعر ABSTER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Abster الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 155.30K - تغيير سعر Abster خلال اليوم هو -4.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 990.49M

أداء سعر Abster (ABSTER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Abster مقابل USD هو $ -0.000183765503701832 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Abster مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Abster مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Abster مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000183765503701832 -4.69% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Abster (ABSTER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Abster: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00347525$ 0.00347525 $ 0.00347525 24 ساعة مرتفع $ 0.00447971$ 0.00447971 $ 0.00447971 عالية طوال الوقت $ 0.00573439$ 0.00573439 $ 0.00573439 تغير السعر (1 ساعة) -1.32% تغير السعر (1يوم) -4.69% تغير السعر (7 أيام) +37.33%

معلومات سوق Abster (ABSTER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: