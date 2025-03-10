سعر Abster (ABSTER)
سعر Abster (ABSTER) المباشر لليوم هو USD 0.00373283. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.69M. يتم تحديث سعر ABSTER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Abster الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 155.30K
- تغيير سعر Abster خلال اليوم هو -4.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 990.49M
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خلال اليوم، كان سعر Abster مقابل USD هو $ -0.000183765503701832 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Abster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Abster مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Abster مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000183765503701832
|-4.69%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Abster: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.32%
-4.69%
+37.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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