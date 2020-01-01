توكنوميكس Abster (ABSTER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Abster (ABSTER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Abster (ABSTER) Currently we are a meme coin on Abstract trying to promote our character. We are creating content about our character daily, and we plan to have utility in the future. Since Abstract is a new ecosystem, there is lots of room for us to build useful tools that other chains have, but that are not yet on Abstract. We plan to have our token at the forefront of these tools. We cannot share too many details as we are still figuring everything out, and we do not want to reveal anything confidential. الموقع الرسمي: https://www.abster.xyz/ اشتر ABSTER الآن!

توكنوميكس Abster (ABSTER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Abster (ABSTER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 31.55M $ 31.55M $ 31.55M إجمالي العرض: $ 990.49M $ 990.49M $ 990.49M العرض المتداول: $ 990.49M $ 990.49M $ 990.49M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 31.55M $ 31.55M $ 31.55M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04078118 $ 0.04078118 $ 0.04078118 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00102855 $ 0.00102855 $ 0.00102855 السعر الحالي: $ 0.03199967 $ 0.03199967 $ 0.03199967 معرفة المزيد عن سعر Abster (ABSTER)

توكنوميكس Abster (ABSTER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Abster (ABSTER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ABSTER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ABSTER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ABSTER، استكشف السعر المباشر لتوكن ABSTER!

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