توكنوميكس Public Masterpiece (PMT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Public Masterpiece (PMT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Public Masterpiece (PMT) Public Masterpiece هي الأولى من نوعها، وهي مجموعة فريدة ومبتكرة تربط بين الفن المادي وتقنيةالبلوكتشين. تُسلّط الضوء على الأصالة من خلال تتبع كل عمل فني بشهادات رقمية من بدايته وحتى بيعه. وتستمر هذه الميزة الفريدة من نوعها، إذ توفر تجارة عادلة لكل من الفنانين وهواة الجمع، مع توفير فرص استثمار إبداعية من خلال توكن PMT الأصلية ورموز الولاء NFTs (توكن غير قابلة للاستبدال). لا يقتصر الأمر على قدرة عشاق الفن على الاستمتاع بأعمالهم الفنية المفضلة فحسب، بل يصبحون أيضًا جزءًا من شيء أكبر من أنفسهم عند الاستثمار في أصول حقيقية فريدة (RWA). كل ذلك مع الحفاظ على حرية الفنانين دون أي تدخل من أي طرف ثالث. الموقع الرسمي: https://publicmasterpiece.com الوثيقة البيضاء: https://docs.publicmasterpiece.com/public-masterpiece-token-docs مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x68ae2f202799be2008c89e2100257e66f77da1f3 اشتر PMT الآن!

توكنوميكس Public Masterpiece (PMT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Public Masterpiece (PMT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 9.96M $ 9.96M $ 9.96M إجمالي العرض: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B العرض المتداول: $ 104.01M $ 104.01M $ 104.01M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 191.58M $ 191.58M $ 191.58M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.10405 $ 0.10405 $ 0.10405 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.05461824789246768 $ 0.05461824789246768 $ 0.05461824789246768 السعر الحالي: $ 0.09579 $ 0.09579 $ 0.09579 معرفة المزيد عن سعر Public Masterpiece (PMT)

توكنوميكس Public Masterpiece (PMT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Public Masterpiece (PMT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PMT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PMT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PMT، استكشف السعر المباشر لتوكن PMT!

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