توكنوميكس Messier (M87) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Messier (M87)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Messier (M87) تُطوّر Messier (M87) نظامًا بيئيًا شاملًا متعدد الطبقات للمرافق، مُصمّمًا لتوفير قيمة مستدامة لحاملي التوكن الخاصة بها ومستخدميها على حد سواء. ويرتكز هذا النظام البيئي على رؤية جريئة: دمج التمويل اللامركزي (DeFi) والمرافق الفعلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة بسلاسة في بنية تحتية واحدة مُدرّة للإيرادات. الموقع الرسمي: https://messier.app/ الوثيقة البيضاء: https://messier.gitbook.io/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/address/0x80122c6a83c8202ea365233363d3f4837d13e888 اشتر M87 الآن!

توكنوميكس Messier (M87) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Messier (M87)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 44.29M $ 44.29M $ 44.29M إجمالي العرض: $ 884.85B $ 884.85B $ 884.85B العرض المتداول: $ 884.85B $ 884.85B $ 884.85B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 44.29M $ 44.29M $ 44.29M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.000085 $ 0.000085 $ 0.000085 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000027472780135 $ 0.000000027472780135 $ 0.000000027472780135 السعر الحالي: $ 0.00005005 $ 0.00005005 $ 0.00005005 معرفة المزيد عن سعر Messier (M87)

توكنوميكس Messier (M87): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Messier (M87) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن M87 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن M87 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس M87، استكشف السعر المباشر لتوكن M87!

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