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DOGE AI السعر(DOGEAI)

USD

مخطط أسعار DOGE AI (DOGEAI) المباشر

$0.011671
$0.011671$0.011671
-9.79%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول DOGEAI

السعر الحالي لـ DOGE AI (DOGEAI) اليوم هو 0.011671 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 8.75M USD. يتم تحديث سعر من DOGEAI إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق DOGE AI:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 68.08K USD
- تغير سعر DOGE AI خلال اليوم هو -9.79%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 750.00M USD

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DOGEAI أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار DOGE AI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00126659-9.79%
30 يوم$ +0.002736+30.62%
60 يوم$ -0.017239-59.63%
90 يوم$ -0.026689-69.58%
تغير سعر DOGE AI اليوم

سجل اليوم DOGEAI تغيرًا $ -0.00126659 (-9.79%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر DOGE AI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.002736 (+30.62%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر DOGE AI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد DOGEAI تغييرًا في $ -0.017239 (-59.63%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر DOGE AI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.026689 (-69.58%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

DOGEAI معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار DOGE AI: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.011443
$ 0.011443$ 0.011443

$ 0.013959
$ 0.013959$ 0.013959

$ 0.20457
$ 0.20457$ 0.20457

+0.34%

-9.79%

-10.15%

DOGEAI معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 8.75M
$ 8.75M$ 8.75M

$ 68.08K
$ 68.08K$ 68.08K

750.00M
750.00M 750.00M

ما هو DOGE AI ( DOGEAI )

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توقع سعر DOGE AI

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل DOGE AI، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ DOGEAI؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارDOGE AI.

سجل أسعار DOGE AI

يوفر تتبع مسار سعر DOGEAI معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ DOGEAI. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار DOGE AI.

كيفية شراء DOGE AI ( DOGEAI )

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عملة DOGEAI إلى العملات المحلية

1 DOGEAI إلى VND
299.256111
1 DOGEAI إلى AUD
A$0.01785663
1 DOGEAI إلى GBP
0.00851983
1 DOGEAI إلى EUR
0.01015377
1 DOGEAI إلى USD
$0.011671
1 DOGEAI إلى MYR
RM0.04936833
1 DOGEAI إلى TRY
0.45376848
1 DOGEAI إلى JPY
¥1.66370105
1 DOGEAI إلى RUB
0.92749437
1 DOGEAI إلى INR
0.99285197
1 DOGEAI إلى IDR
Rp188.24190913
1 DOGEAI إلى KRW
15.94398652
1 DOGEAI إلى PHP
0.64587314
1 DOGEAI إلى EGP
￡E.0.58214948
1 DOGEAI إلى BRL
R$0.06582444
1 DOGEAI إلى CAD
C$0.01598927
1 DOGEAI إلى BDT
1.42199464
1 DOGEAI إلى NGN
18.55478922
1 DOGEAI إلى UAH
0.48457992
1 DOGEAI إلى VES
Bs1.097074
1 DOGEAI إلى PKR
Rs3.29028832
1 DOGEAI إلى KZT
5.9697165
1 DOGEAI إلى THB
฿0.38094144
1 DOGEAI إلى TWD
NT$0.34977987
1 DOGEAI إلى AED
د.إ0.04283257
1 DOGEAI إلى CHF
Fr0.00957022
1 DOGEAI إلى HKD
HK$0.09138393
1 DOGEAI إلى MAD
.د.م0.10725649
1 DOGEAI إلى MXN
$0.22455004

DOGE AI المورد

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آلة حاسبة

المبلغ

DOGEAI
DOGEAI
USD

1 DOGEAI = 0.011671 USD

تداول

USDTDOGEAI
$0.011671
$0.011671$0.011671
-14.26%

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