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سعر 000 Capital (000) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 663.80K . يتم تحديث سعر 000 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 000 Capital الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر 000 Capital خلال اليوم هو -4.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر 000 Capital (000) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 000 Capital مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 000 Capital مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 000 Capital مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 000 Capital مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.77% 30 يوم $ 0 -42.99% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر 000 Capital (000)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 000 Capital: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00244654$ 0.00244654 $ 0.00244654 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) -4.77% تغير السعر (7 أيام) -69.59%

معلومات سوق 000 Capital (000)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: