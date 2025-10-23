Thông tin giá theo USD của YUUKI (YUUKI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00195176 $ 0.00195176 $ 0.00195176 Thấp nhất 24H $ 0.00203435 $ 0.00203435 $ 0.00203435 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00195176$ 0.00195176 $ 0.00195176 Cao nhất 24H $ 0.00203435$ 0.00203435 $ 0.00203435 ATH $ 0.03770389$ 0.03770389 $ 0.03770389 Giá thấp nhất $ 0.00195176$ 0.00195176 $ 0.00195176 Biến động giá (1 giờ) +0.05% Biến động giá (1D) -1.27% Biến động giá (7 ngày) -7.54% Biến động giá (7 ngày) -7.54%

Giá thời gian thực của YUUKI (YUUKI) là $0.00200318. Trong 24 giờ qua, YUUKI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00195176 và cao nhất là $ 0.00203435, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của YUUKI là $ 0.03770389, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00195176.

Về hiệu suất ngắn hạn, YUUKI đã biến động +0.05% trong 1 giờ qua, -1.27% trong 24 giờ và -7.54% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường YUUKI (YUUKI)

Vốn hóa thị trường $ 42.07K$ 42.07K $ 42.07K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 42.07K$ 42.07K $ 42.07K Nguồn cung lưu thông 21.00M 21.00M 21.00M Tổng cung 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của YUUKI là $ 42.07K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của YUUKI là 21.00M, với tổng nguồn cung là 21000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 42.07K.