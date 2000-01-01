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Top token Ứng dụng AI theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Ứng dụng AI. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11702
+1.82%
-1.92%
-6.16%
$ 1.47B
$ 73.89K
2
VVV
VVV
VVV
$ 11.7357
+0.73%
+5.44%
-4.82%
$ 552.06M
$ 6.43K
3
Audiera
Audiera
BEAT
$ 2.95934
+3.45%
-3.19%
+2.69%
$ 495.34M
$ 667.99K
4
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.45077
+0.96%
-5.18%
+3.70%
$ 189.36M
$ 329.94K
5
Tagger
Tagger
TAG
$ 0.001197
+0.58%
-3.22%
+0.75%
$ 129.77M
$ 82.77M
6
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0.0041552
-1.34%
+2.41%
-6.72%
$ 92.25M
$ 115.75M
7
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.209
+0.19%
-0.14%
-3.42%
$ 74.51M
$ 425.88K
8
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0.29561
+0.01%
0.00%
+0.16%
$ 72.51M
$ 630.32K
9
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003234
-0.15%
+4.70%
-8.88%
$ 40.78M
$ 35.64M
10
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0003123
-0.32%
-4.92%
+6.18%
$ 31.06M
$ 192.86M
11
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02186
+0.14%
0.00%
-1.97%
$ 28.56M
$ 3.23M
12
Rei
Rei
REI
$ 0.02843616
-0.02%
-0.02%
+18.64%
$ 28.41M
$ 135.71K
13
Victoria VR
Victoria VR
VR
$ 0.001483
+0.14%
-0.34%
+0.20%
$ 24.91M
$ 269.20M
14
Alchemist AI
Alchemist AI
ALCH
$ 0.02863
-0.62%
+1.42%
+0.95%
$ 24.35M
$ 2.00M
15
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07471
+0.70%
-3.72%
+6.32%
$ 22.82M
$ 1.14M
16
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3177
+0.31%
+1.37%
+4.66%
$ 22.37M
$ 199.68K
17
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.023764
+0.18%
+22.41%
+27.06%
$ 22.29M
$ 5.92M
18
MEET48
MEET48
IDOL
$ 0.01701
+1.14%
-1.12%
-1.41%
$ 17.59M
$ 5.31M
19
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008475
-1.40%
+12.25%
+4.27%
$ 16.90M
$ 10.72M
20
Dolphin
Dolphin
POD
$ 0.351118
-0.04%
-0.01%
-4.99%
$ 15.26M
$ 438.14K
21
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 13.54
+0.97%
+5.76%
+9.77%
$ 13.40M
$ 8.86K
22
INFINIT
INFINIT
IN
$ 0.03311
+0.45%
-2.20%
+2.02%
$ 11.48M
$ 2.01M
23
FLock.io
FLock.io
FLOCK
$ 0.02924
0.00%
-0.54%
+4.24%
$ 11.39M
$ 90.46K
24
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0664
+0.30%
+10.25%
+17.64%
$ 9.86M
$ 277.33K
25
AI COMPANIONS
AI COMPANIONS
AIC
$ 0.012629
-0.09%
+3.63%
-8.60%
$ 9.51M
$ 4.47M
26
GENIUS AI
GENIUS AI
GNUS
$ 0.622193
+0.05%
-0.04%
-1.14%
$ 9.46M
$ 3.37K
27
Everlyn AI
Everlyn AI
LYN
$ 0.03566
-0.61%
-0.53%
+1.91%
$ 9.12M
$ 2.35M
28
LushAI
LushAI
LUSH
$ 0.00031758
+0.33%
-0.04%
-11.77%
$ 6.24M
$ 12.91K
29
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.004567
0.00%
-1.06%
-2.64%
$ 5.74M
$ 511.88K
30
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.003182
-0.03%
+0.34%
-1.07%
$ 5.58M
$ 4.99M
31
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.005362
-0.32%
-6.26%
-2.67%
$ 5.35M
$ 11.42M
32
GamerCoin
GamerCoin
GHX
$ 0.00507
-0.14%
+0.68%
+0.24%
$ 3.30M
$ 10.86M
33
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0.063457
0.00%
-0.01%
-3.01%
$ 2.54M
$ 4.70
34
Sogni AI
Sogni AI
SOGNI
$ 0.00063935
+0.30%
-0.01%
-6.53%
$ 2.13M
$ 12.76K
35
Daydreams
Daydreams
DREAMS
$ 0.00202316
+0.70%
+0.01%
-0.21%
$ 2.02M
$ 166.27K
36
RIFT AI
RIFT AI
RIFT
$ 0.00201009
+0.37%
--
+8.25%
$ 2.01M
$ 90.46
37
ROVR Network
ROVR Network
ROVR
$ 0.00018462
0.00%
-0.01%
-0.51%
$ 1.84M
$ 18.91
38
IceCream AI
IceCream AI
ICECREAM
$ 0.00171434
0.00%
--
+0.03%
$ 1.71M
$ 7.48
39
LibertAI
LibertAI
LTAI
$ 0.088448
0.00%
-0.00%
-8.01%
$ 1.56M
$ 17.65
40
THINK Protocol
THINK Protocol
THINK
$ 0.00112351
+0.22%
-0.02%
-0.88%
$ 1.12M
$ 96.42
41
Kin
Kin
KIN
$ 4.08984E-7
+0.22%
+6.20%
+1.41%
$ 1.08M
--
42
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00102308
-0.83%
-0.02%
-10.11%
$ 1.02M
$ 1.63K
43
Kohenoor
Kohenoor
KEN
$ 32.38
+0.09%
+0.01%
-4.03%
$ 971.20K
$ 695.74
44
VAIOT
VAIOT
VAI
$ 0.00202
+1.49%
0.00%
-1.91%
$ 813.03K
$ 1.79M
45
NODE
NODE
NODE
$ 0.005897
-0.03%
+0.03%
-2.08%
$ 786.61K
$ 9.87M
46
Altered State Machine
Altered State Machine
ASTO
$ 0.00251184
0.00%
0.00%
-0.40%
$ 727.16K
$ 26.27
47
LayerX
LayerX
LX
$ 7.011E-5
+0.78%
-2.30%
-31.59%
$ 700.92K
--
48
Unibot
Unibot
UNIBOT
$ 0.697138
0.00%
-0.00%
+6.96%
$ 697.14K
$ 1.69
49
IMGN Labs
IMGN Labs
IMGN
$ 0.00068149
+0.36%
-0.00%
+2.88%
$ 681.46K
$ 105.63
50
ARC
ARC
ARC
$ 0.000575
0.00%
+1.41%
+0.70%
$ 592.25K
$ 280.41K

Câu hỏi thường gặp

Token Ứng dụng AI là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Ứng dụng AI đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 168 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $3.50B.
Token Ứng dụng AI nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Ứng dụng AI được theo dõi trên MEXC, MY đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 84.78% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Ứng dụng AI trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 168 token Ứng dụng AI, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Ứng dụng AI phổ biến bao gồm M, VVV, BEAT. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Ứng dụng AI là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Ứng dụng AI là khoảng $3.50B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Ứng dụng AI, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.