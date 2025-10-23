Thông tin giá theo USD của Wrapped M (WM)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 Thấp nhất 24H $ 2.28 $ 2.28 $ 2.28 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 Cao nhất 24H $ 2.28$ 2.28 $ 2.28 ATH $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 Giá thấp nhất $ 0.363505$ 0.363505 $ 0.363505 Biến động giá (1 giờ) +0.09% Biến động giá (1D) +1.19% Biến động giá (7 ngày) +8.51% Biến động giá (7 ngày) +8.51%

Giá thời gian thực của Wrapped M (WM) là $2.17. Trong 24 giờ qua, WM được giao dịch với mức thấp nhất là $ 2.08 và cao nhất là $ 2.28, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WM là $ 2.96, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.363505.

Về hiệu suất ngắn hạn, WM đã biến động +0.09% trong 1 giờ qua, +1.19% trong 24 giờ và +8.51% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped M (WM)

Vốn hóa thị trường $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Nguồn cung lưu thông 935.27K 935.27K 935.27K Tổng cung 935,272.2540365821 935,272.2540365821 935,272.2540365821

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped M là $ 2.03M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WM là 935.27K, với tổng nguồn cung là 935272.2540365821. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.03M.