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Top token Token được đóng gói theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Token được đóng gói. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 65.065,26
-0,02%
+0,23%
+1,72%
$ 1,30T
$ 3,78K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1.922,02
0,00%
+0,03%
+2,65%
$ 231,09B
$ 53,39K
3
Solana
Solana
SOL
$ 76,75
+0,04%
+0,68%
+3,87%
$ 44,39B
$ 336,05K
4
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2.383,33
-0,21%
+0,00%
+2,89%
$ 8,82B
$ 1,79M
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 65.082,85
+0,01%
+0,23%
+1,72%
$ 7,57B
$ 1,83
6
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2.116,69
-0,21%
+0,00%
+3,08%
$ 7,12B
$ 751,83K
7
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 64.905
-0,38%
+0,00%
+1,88%
$ 6,29B
$ 172,28M
8
WETH
WETH
WETH
$ 1.920,66
-0,26%
+0,00%
+2,91%
$ 4,30B
$ 246,38M
9
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0,10089
-0,17%
+5,51%
-13,15%
$ 3,90B
$ 4,77M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2.101,57
0,00%
+0,62%
+1,98%
$ 3,46B
$ 0,06
11
Wrapped SOL
Wrapped SOL
WSOL
$ 76,55
-0,52%
+0,01%
+3,97%
$ 1,74B
$ 327,81M
12
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0,330354
+0,01%
+0,00%
+0,49%
$ 1,38B
$ 21,70M
13
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
$ 595,35
-0,29%
+0,01%
+0,81%
$ 1,05B
$ 139,92K
14
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 64.911
-0,06%
+0,00%
+1,70%
$ 442,82M
$ 160,35K
15
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2.176,32
-0,46%
0,00%
+2,74%
$ 354,87M
$ 3,00M
16
GTETH
GTETH
GTETH
$ 1.915,55
+0,17%
0,00%
+2,79%
$ 344,04M
$ 91,83K
17
Wrapped HYPE
Wrapped HYPE
WHYPE
$ 54,04
-0,66%
-0,02%
-0,24%
$ 320,53M
$ 29,19M
18
Lorenzo Wrapped Bitcoin
Lorenzo Wrapped Bitcoin
ENZOBTC
$ 65.142
0,00%
--
+3,58%
$ 309,27M
$ 163,68
19
Wrapped Flare
Wrapped Flare
WFLR
$ 0,00607761
0,00%
-0,00%
-2,17%
$ 285,09M
$ 60,09
20
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0,00005014
+0,44%
+0,87%
-0,64%
$ 274,69M
$ 2,05B
21
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTC
GTBTC
$ 65.126
-0,12%
0,00%
+1,87%
$ 225,44M
$ 63,04K
22
Binance Wrapped BTC
Binance Wrapped BTC
BBTC
$ 64.915
-0,35%
+0,00%
+2,79%
$ 188,27M
$ 17,13K
23
Hastra Wrapped YLDS
Hastra Wrapped YLDS
WYLDS
$ 1,0
0,00%
--
-0,10%
$ 170,25M
$ 4,31
24
Wrapped AVAX
Wrapped AVAX
WAVAX
$ 6,5
-0,31%
+0,00%
-5,52%
$ 128,28M
$ 21,55M
25
Coinbase Wrapped XRP
Coinbase Wrapped XRP
CBXRP
$ 1,03
-0,68%
-0,00%
-4,19%
$ 114,75M
$ 723,30K
26
Wrapped Aave Ethereum USDT
Wrapped Aave Ethereum USDT
WAETHUSDT
$ 0,999411
0,00%
-0,11%
-14,58%
$ 105,62M
$ 335,63K
27
Wrapped FOGO
Wrapped FOGO
WFOGO
$ 0,0089947
-0,87%
+0,01%
+5,32%
$ 90,54M
$ 14,19K
28
Wrapped Pulse
Wrapped Pulse
WPLS
$ 9,86E-6
+0,41%
+5,70%
+27,39%
$ 84,38M
--
29
Wrapped Aave Ethereum USDC
Wrapped Aave Ethereum USDC
WAETHUSDC
$ 0,999958
0,00%
--
-15,26%
$ 71,35M
$ 3,29
30
Hex Trust Wrapped XRP
Hex Trust Wrapped XRP
WXRP
$ 1,029
0,00%
-0,00%
-4,37%
$ 51,46M
$ 16,99K
31
Bitget Wrapped BTC
Bitget Wrapped BTC
BGBTC
$ 64.498
-1,75%
-0,00%
+1,22%
$ 50,57M
$ 59,66K
32
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1,092
0,00%
0,00%
+0,09%
$ 46,50M
--
33
$ 0,03719
-0,16%
+0,27%
+2,17%
$ 44,10M
$ 9,95K
34
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
$ 1,031
0,00%
0,00%
+0,10%
$ 40,67M
$ 500,17
35
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0,078089
-0,97%
+0,02%
+0,85%
$ 36,85M
$ 1,09M
36
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2.015,18
-0,61%
-0,00%
+0,89%
$ 35,70M
$ 405,34
37
Fluid Wrapped Staked ETH
Fluid Wrapped Staked ETH
FWSTETH
$ 2.277,53
0,00%
--
-12,51%
$ 34,49M
$ 0,87
38
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1,6
0,00%
-0,02%
-9,09%
$ 30,62M
$ 6,18M
39
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0,005066
0,00%
-0,35%
+1,73%
$ 28,27M
$ 13,58M
40
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0,04828353
+0,02%
-0,02%
-12,75%
$ 27,53M
$ 559,78K
41
Wrapped DAG
Wrapped DAG
WDAG
$ 0,00667744
-0,33%
+0,01%
+0,72%
$ 24,79M
$ 8,71K
42
rsERG
rsERG
RSERG
$ 0,238656
-0,31%
--
+8,75%
$ 23,33M
$ 860,92
43
Wrapped TAO
Wrapped TAO
WTAO
$ 205,48
-0,17%
+0,00%
+7,80%
$ 23,25M
$ 1,14M
44
Wrapped OKB
Wrapped OKB
WOKB
$ 93,65
-0,11%
-0,01%
+7,98%
$ 21,13M
$ 2,25M
45
Wrapped NXM
Wrapped NXM
WNXM
$ 50,48
-0,26%
+0,02%
+1,02%
$ 20,63M
$ 14,59K
46
Wrapped Aave Ethereum WETH
Wrapped Aave Ethereum WETH
WAETHWETH
$ 2.049,22
-0,34%
+0,00%
+0,76%
$ 19,98M
$ 2,92K
47
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0,077711
-0,27%
+0,01%
+6,34%
$ 19,79M
$ 3,10M
48
Wrapped OETH
Wrapped OETH
WOETH
$ 2.244,71
+0,17%
+0,01%
+3,49%
$ 19,08M
--
49
OKX Wrapped ETH
OKX Wrapped ETH
XETH
$ 1.915,14
-0,24%
0,00%
+2,75%
$ 18,97M
$ 129,03K
50
Wrapped XRP
Wrapped XRP
WXRP
$ 1,042
-0,19%
-0,00%
-2,43%
$ 18,70M
$ 22,70K

Câu hỏi thường gặp

Token Token được đóng gói là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Token được đóng gói đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 209 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1627.02B.
Token Token được đóng gói nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Token được đóng gói được theo dõi trên MEXC, WPLS đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 5.70% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Token được đóng gói trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 209 token Token được đóng gói, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Token được đóng gói phổ biến bao gồm BTC, ETH, SOL. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Token được đóng gói là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Token được đóng gói là khoảng $1627.02B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Token được đóng gói, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.