Thông tin giá theo USD của Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00507822 Cao nhất 24H $ 0.00530433 ATH $ 0.00642276 Giá thấp nhất $ 0.00465357 Biến động giá (1 giờ) -0.04% Biến động giá (1D) -1.12% Biến động giá (7 ngày) -8.66%

Giá thời gian thực của Wrapped Elephant (WELEPHANT) là $0.00523117. Trong 24 giờ qua, WELEPHANT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00507822 và cao nhất là $ 0.00530433, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WELEPHANT là $ 0.00642276, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00465357.

Về hiệu suất ngắn hạn, WELEPHANT đã biến động -0.04% trong 1 giờ qua, -1.12% trong 24 giờ và -8.66% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Vốn hóa thị trường $ 167.65K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 167.65K Nguồn cung lưu thông 32.05M Tổng cung 32,047,975.80137612

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Elephant là $ 167.65K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WELEPHANT là 32.05M, với tổng nguồn cung là 32047975.80137612. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 167.65K.