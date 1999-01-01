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Top token Hệ sinh thái BNB Chain theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái BNB Chain. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,946.02
+0.17%
+0.31%
+1.82%
$ 1.30T
$ 3.72K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,914.93
+0.35%
+0.05%
+2.62%
$ 231.30B
$ 49.91K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 604.38
+0.17%
+0.67%
+2.30%
$ 81.55B
$ 17.49K
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00062
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.41M
5
XRP
XRP
XRP
$ 1.0303
+0.52%
-0.17%
-4.20%
$ 64.16B
$ 8.64M
6
Solana
Solana
SOL
$ 76.52
+0.52%
+1.09%
+3.80%
$ 44.53B
$ 329.02K
7
Tron
Tron
TRX
$ 0.3307
+0.03%
+0.33%
+0.52%
$ 31.37B
$ 9.06M
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06967
+0.65%
-0.34%
-1.03%
$ 11.90B
$ 56.25M
9
Zcash
Zcash
ZEC
$ 509.65
-0.34%
-0.67%
+4.89%
$ 8.51B
$ 3.44K
10
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,945.39
+0.19%
+0.31%
+1.79%
$ 7.58B
$ 1.88
11
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1955
+0.26%
-1.36%
+1.61%
$ 7.13B
$ 14.88M
12
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,107.67
-0.02%
-0.00%
+2.49%
$ 7.10B
$ 745.98K
13
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.189
+0.10%
-1.10%
-0.19%
$ 5.39B
$ 40.78K
14
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.53M
15
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 215.2
+0.14%
-0.32%
+0.89%
$ 4.31B
$ 1.90K
16
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.10067
-1.36%
+7.01%
-13.59%
$ 3.91B
$ 4.76M
17
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.332
+0.38%
-1.48%
-3.34%
$ 3.56B
$ 518.48K
18
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 45.6
+0.29%
-0.85%
+2.66%
$ 3.52B
$ 39.86K
19
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,121.2
0.00%
+0.62%
+1.98%
$ 3.46B
$ 0.06
20
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
--
0.00%
$ 3.01B
$ 7.94K
21
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.458
+0.51%
-0.14%
-4.83%
$ 2.80B
$ 21.60K
22
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004634
+0.56%
+0.87%
-7.07%
$ 2.74B
$ 142.03B
23
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.73B
--
24
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 4.049
+1.22%
+1.66%
+2.90%
$ 2.52B
$ 59.54K
25
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 814.02K
26
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6067
+0.79%
-0.58%
-8.37%
$ 2.10B
$ 270.07K
27
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05314
-0.09%
+3.74%
-3.47%
$ 1.69B
$ 1.52M
28
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6111
-0.62%
+1.88%
+0.99%
$ 1.65B
$ 835.97K
29
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001808
+0.17%
+0.33%
+0.56%
$ 1.64B
$ 29.99B
30
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 3.19M
31
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11458
+1.82%
-1.92%
-6.16%
$ 1.47B
$ 73.89K
32
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 91.54
+0.71%
+0.79%
-1.33%
$ 1.41B
$ 1.15K
33
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9997
0.00%
0.00%
+0.13%
$ 1.36B
$ 2.81K
34
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7985
+0.29%
-1.50%
-4.99%
$ 1.35B
$ 975.73K
35
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
-0.01%
+0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 78.57K
36
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002891
+0.38%
+2.00%
-1.59%
$ 1.20B
$ 67.88B
37
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
$ 603.44
+1.31%
+0.00%
+2.19%
$ 1.06B
$ 334.74M
38
United Stables
United Stables
U
$ 1.0001
0.00%
-0.02%
-0.06%
$ 1.00B
$ 53.22K
39
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.09138
+0.21%
-0.94%
+13.43%
$ 708.36M
$ 10.53M
40
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.37
+0.07%
-0.43%
+0.51%
$ 705.88M
$ 149.64K
41
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.044
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 690.92M
--
42
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 65,235
+0.20%
+0.00%
+1.77%
$ 668.56M
$ 890.04K
43
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1808
+0.28%
-2.05%
-6.44%
$ 602.97M
$ 1.12M
44
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3225
+0.15%
+2.23%
+15.27%
$ 581.90M
$ 124.53K
45
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.7027
+0.49%
-1.19%
-2.77%
$ 556.50M
$ 879.68K
46
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998944
+0.01%
0.00%
+0.01%
$ 551.02M
$ 767.75K
47
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 65,129
0.00%
+0.01%
+1.71%
$ 550.13M
$ 1.32K
48
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.51844
-0.19%
+1.44%
-6.22%
$ 521.07M
$ 104.34K
49
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.445
0.00%
+0.77%
+0.56%
$ 509.15M
$ 225.68K
50
Audiera
Audiera
BEAT
$ 2.89134
+3.45%
-3.19%
+2.69%
$ 495.34M
$ 667.99K

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái BNB Chain là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái BNB Chain đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 1,990 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1968.26B.
Token Hệ sinh thái BNB Chain nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái BNB Chain được theo dõi trên MEXC, LUCHOW đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 166.50% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái BNB Chain trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 1,990 token Hệ sinh thái BNB Chain, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái BNB Chain phổ biến bao gồm BTC, ETH, BNB. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái BNB Chain là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái BNB Chain là khoảng $1968.26B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái BNB Chain, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.