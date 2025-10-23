Thông tin giá theo USD của Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 3,866.95 $ 3,866.95 $ 3,866.95 Thấp nhất 24H $ 4,008.41 $ 4,008.41 $ 4,008.41 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 3,866.95$ 3,866.95 $ 3,866.95 Cao nhất 24H $ 4,008.41$ 4,008.41 $ 4,008.41 ATH $ 7,104.16$ 7,104.16 $ 7,104.16 Giá thấp nhất $ 3,674.28$ 3,674.28 $ 3,674.28 Biến động giá (1 giờ) +0.06% Biến động giá (1D) -1.30% Biến động giá (7 ngày) -4.56% Biến động giá (7 ngày) -4.56%

Giá thời gian thực của Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) là $3,956.08. Trong 24 giờ qua, WABASWETH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 3,866.95 và cao nhất là $ 4,008.41, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WABASWETH là $ 7,104.16, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 3,674.28.

Về hiệu suất ngắn hạn, WABASWETH đã biến động +0.06% trong 1 giờ qua, -1.30% trong 24 giờ và -4.56% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)

Vốn hóa thị trường $ 944.30K$ 944.30K $ 944.30K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 944.30K$ 944.30K $ 944.30K Nguồn cung lưu thông 238.69 238.69 238.69 Tổng cung 238.6899856257848 238.6899856257848 238.6899856257848

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped Aave Base WETH là $ 944.30K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WABASWETH là 238.69, với tổng nguồn cung là 238.6899856257848. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 944.30K.