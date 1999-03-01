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Top token Token Aave theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Token Aave. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,911.25
0.00%
-0.00%
+2.53%
$ 4.58B
--
2
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 90.99
+0.60%
+0.01%
-1.69%
$ 222.98M
$ 1.72K
3
Aave v3 cbETH
Aave v3 cbETH
ACBETH
$ 2,173.61
+0.25%
-0.00%
+2.51%
$ 107.73M
--
4
Wrapped Aave Ethereum USDT
Wrapped Aave Ethereum USDT
WAETHUSDT
$ 0.999381
0.00%
-0.11%
-14.58%
$ 105.62M
$ 336.36K
5
Wrapped Aave Ethereum USDC
Wrapped Aave Ethereum USDC
WAETHUSDC
$ 0.999958
0.00%
--
-15.26%
$ 71.35M
$ 3.29
6
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
$ 1.031
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 40.67M
$ 500.16
7
Wrapped Aave Ethereum WETH
Wrapped Aave Ethereum WETH
WAETHWETH
$ 2,045.72
+0.02%
-0.00%
+0.59%
$ 19.94M
$ 2.91K
8
Aave WETH
Aave WETH
AWETH
$ 1,911.28
+0.17%
-0.00%
+2.38%
$ 12.26M
--
9
Matic Aave Interest Bearing USDC
Matic Aave Interest Bearing USDC
MAUSDC
$ 1.16
0.00%
--
0.00%
$ 6.63M
$ 1.25
10
Aave Polygon WETH
Aave Polygon WETH
AMWETH
$ 1,911.28
+0.17%
-0.00%
+2.38%
$ 6.52M
--
11
Aave v3 LUSD
Aave v3 LUSD
ALUSD
$ 1.004
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 2.21M
--
12
Wrapped Aave Base USDC
Wrapped Aave Base USDC
WABASUSDC
$ 1.14
0.00%
+0.00%
+1.79%
$ 1.07M
$ 1.86K
13
Wrapped Aave Base GHO
Wrapped Aave Base GHO
WABASGHO
$ 1.062
0.00%
+0.00%
+3.41%
$ 704.70K
$ 1.73K
14
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH
WAETHLIDOWSTETH
$ 2,403.39
-0.18%
+0.02%
+3.40%
$ 531.84K
$ 43.10K
15
Aave v3 OP
Aave v3 OP
AOP
$ 0.08865
+0.21%
-0.00%
-0.83%
$ 345.00K
--
16
Wrapped Aave Arbitrum USDCn
Wrapped Aave Arbitrum USDCn
WAARBUSDCN
$ 1.18
0.00%
-0.00%
+6.31%
$ 322.83K
$ 5.60K
17
Aave v3 FRAX
Aave v3 FRAX
AFRAX
$ 0.990691
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 215.06K
--
18
Wrapped Aave Arbitrum WETH
Wrapped Aave Arbitrum WETH
WAARBWETH
$ 2,042.66
+0.03%
-0.00%
+9.07%
$ 182.48K
$ 8.45K
19
Wrapped Aave Arbitrum GHO
Wrapped Aave Arbitrum GHO
WAARBGHO
$ 1.1
-0.90%
+0.11%
+5.77%
$ 167.28K
$ 790.61
20
Wrapped Aave Base WETH
Wrapped Aave Base WETH
WABASWETH
$ 2,006.77
+0.03%
-0.00%
+2.69%
$ 138.69K
$ 604.76
21
Wrapped Aave Ethereum Lido WETH
Wrapped Aave Ethereum Lido WETH
WAETHLIDOWETH
$ 2,007.61
-0.18%
+0.02%
+3.06%
$ 93.56K
$ 48.96K
22
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO
WAETHLIDOGHO
$ 0.886208
0.00%
-0.11%
-14.54%
$ 89.32K
$ 336.37K
23
Wrapped Aave Arbitrum wstETH
Wrapped Aave Arbitrum wstETH
WAARBWSTETH
$ 2,379.59
+0.03%
-0.00%
+9.53%
$ 68.35K
$ 3.87K
24
Wrapped Aave Arbitrum USDT
Wrapped Aave Arbitrum USDT
WAARBUSDT
$ 1.23
0.00%
+0.10%
+6.96%
$ 65.99K
$ 490.81
25
Aave v3 BAL
Aave v3 BAL
ABAL
$ 0.10988
0.00%
0.00%
-0.78%
$ 52.84K
--
26
Wrapped Aave Base EURC
Wrapped Aave Base EURC
WABASEURC
$ 1.19
0.00%
--
+2.59%
$ 26.85K
$ 0.26
27
Wrapped Aave Base wstETH
Wrapped Aave Base wstETH
WABASWSTETH
$ 2,382.81
+0.04%
-0.00%
-41.52%
$ 26.66K
$ 10.45
28
Wrapped Aave Gnosis wstETH
Wrapped Aave Gnosis wstETH
WAGNOWSTETH
$ 2,321.02
+0.05%
-0.00%
+45.94%
$ 10.37K
$ 8.40K

Câu hỏi thường gặp

Token Token Aave là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Token Aave đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 28 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $5.18B.
Token Token Aave nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Token Aave được theo dõi trên MEXC, WAARBGHO đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.11% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Token Aave trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 28 token Token Aave, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Token Aave phổ biến bao gồm AWETH, STKAAVE, ACBETH. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Token Aave là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Token Aave là khoảng $5.18B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Token Aave, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.