Giá UOMI hôm nay

Giá UOMI (UOMI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá UOMI sang USD là $ 0 mỗi UOMI.

UOMI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,134,431, với nguồn cung lưu hành 572.04M UOMI. Trong vòng 24 giờ qua, UOMI được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00458419, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, UOMI biến động -- trong giờ qua và -1.10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 113.27.

Thông tin thị trường UOMI (UOMI)

Vốn hóa thị trường $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Khối lượng (24H) $ 113.27$ 113.27 $ 113.27 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Nguồn cung lưu thông 572.04M 572.04M 572.04M Tổng cung 4,919,219,238.0 4,919,219,238.0 4,919,219,238.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của UOMI là $ 1.13M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 113.27. Nguồn cung lưu hành của UOMI là 572.04M, với tổng nguồn cung là 4919219238.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.13M.