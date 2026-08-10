Giá Strata Junior USDe hôm nay

Giá Strata Junior USDe (JRUSDE) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.066, biến động 0.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá JRUSDE sang USD là $ 1.066 mỗi JRUSDE.

Strata Junior USDe hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 6,691,753, với nguồn cung lưu hành 6.28M JRUSDE. Trong vòng 24 giờ qua, JRUSDE được giao dịch trong khoảng từ $ 1.066 (thấp) đến $ 1.066 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.067, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.997969.

Về hiệu suất ngắn hạn, JRUSDE biến động +0.01% trong giờ qua và +0.13% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 18.94.

Thông tin thị trường Strata Junior USDe (JRUSDE)

Vốn hóa thị trường $ 6.69M$ 6.69M $ 6.69M Khối lượng (24H) $ 18.94$ 18.94 $ 18.94 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.69M$ 6.69M $ 6.69M Nguồn cung lưu thông 6.28M 6.28M 6.28M Tổng cung 6,275,345.616058227 6,275,345.616058227 6,275,345.616058227

Vốn hoá thị trường hiện tại của Strata Junior USDe là $ 6.69M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 18.94. Nguồn cung lưu hành của JRUSDE là 6.28M, với tổng nguồn cung là 6275345.616058227. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.69M.