Trong số các token Token sinh lợi nhuận được theo dõi trên MEXC, AVLT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.23% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.