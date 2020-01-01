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Top token Strata Ecosystem theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Strata Ecosystem. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.028
0.00%
0.00%
+1.08%
$ 59.02M
$ 1.18K
2
Strata Junior USDe
Strata Junior USDe
JRUSDE
$ 1.066
0.00%
--
+0.09%
$ 6.69M
$ 18.94
3
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.021
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.21M
--
4
Strata Senior NUSD
Strata Senior NUSD
SRNUSD
$ 1.038
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.43M
--
5
Strata Junior USDat
Strata Junior USDat
JRUSDAT
$ 0.420426
0.00%
+0.00%
+17.47%
$ 1.04M
--
6
Strata Senior mHYPER
Strata Senior mHYPER
SRMHYPER
$ 1.024
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 624.70K
--
7
Strata Junior mHYPER
Strata Junior mHYPER
JRMHYPER
$ 1.037
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 546.95K
--
8
Strata Junior NUSD
Strata Junior NUSD
JRNUSD
$ 1.12
0.00%
0.00%
+0.90%
$ 318.40K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Strata Ecosystem là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Strata Ecosystem đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 8 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $73.88M.
Token Strata Ecosystem nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Strata Ecosystem được theo dõi trên MEXC, JRUSDAT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.00% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Strata Ecosystem trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 8 token Strata Ecosystem, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Strata Ecosystem phổ biến bao gồm SRUSDE, JRUSDE, SRUSDAT. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Strata Ecosystem là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Strata Ecosystem là khoảng $73.88M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Strata Ecosystem, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.