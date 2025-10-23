Thông tin giá theo USD của Ring AI (RING)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00153593 Cao nhất 24H $ 0.00195573 ATH $ 0.87041 Giá thấp nhất $ 0.00129543 Biến động giá (1 giờ) +0.07% Biến động giá (1D) -15.54% Biến động giá (7 ngày) +1.68%

Giá thời gian thực của Ring AI (RING) là $0.00160729. Trong 24 giờ qua, RING được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00153593 và cao nhất là $ 0.00195573, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RING là $ 0.87041, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00129543.

Về hiệu suất ngắn hạn, RING đã biến động +0.07% trong 1 giờ qua, -15.54% trong 24 giờ và +1.68% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Ring AI (RING)

Vốn hóa thị trường $ 160.73K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 160.73K Nguồn cung lưu thông 100.00M Tổng cung 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ring AI là $ 160.73K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RING là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 160.73K.