Giá PELFORT hôm nay

Giá PELFORT (PELF) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 11.77% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PELF sang USD là $ 0 mỗi PELF.

PELFORT hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 66,466, với nguồn cung lưu hành 10.00B PELF. Trong vòng 24 giờ qua, PELF được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00246013, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PELF biến động -0.19% trong giờ qua và -10.83% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường PELFORT (PELF)

Vốn hóa thị trường $ 66.47K$ 66.47K $ 66.47K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 66.47K$ 66.47K $ 66.47K Nguồn cung lưu thông 10.00B 10.00B 10.00B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của PELFORT là $ 66.47K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PELF là 10.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 66.47K.