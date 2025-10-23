Thông tin giá theo USD của Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 1,052.32 Cao nhất 24H $ 1,081.65 ATH $ 1,341.21 Giá thấp nhất $ 824.92 Biến động giá (1 giờ) +0.05% Biến động giá (1D) +1.21% Biến động giá (7 ngày) -7.54%

Giá thời gian thực của Mitosis EOL BNB (MIBNB) là $1,080.2. Trong 24 giờ qua, MIBNB được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1,052.32 và cao nhất là $ 1,081.65, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MIBNB là $ 1,341.21, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 824.92.

Về hiệu suất ngắn hạn, MIBNB đã biến động +0.05% trong 1 giờ qua, +1.21% trong 24 giờ và -7.54% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Vốn hóa thị trường $ 4.71M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.71M Nguồn cung lưu thông 4.36K Tổng cung 4,355.169778109561

Vốn hoá thị trường hiện tại của Mitosis EOL BNB là $ 4.71M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MIBNB là 4.36K, với tổng nguồn cung là 4355.169778109561. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.71M.