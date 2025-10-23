Thông tin giá theo USD của MetaMask USD (MUSD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.996063 $ 0.996063 $ 0.996063 Thấp nhất 24H $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.996063$ 0.996063 $ 0.996063 Cao nhất 24H $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 ATH $ 1.085$ 1.085 $ 1.085 Giá thấp nhất $ 0.925488$ 0.925488 $ 0.925488 Biến động giá (1 giờ) +0.02% Biến động giá (1D) +0.01% Biến động giá (7 ngày) +0.14% Biến động giá (7 ngày) +0.14%

Giá thời gian thực của MetaMask USD (MUSD) là $1. Trong 24 giờ qua, MUSD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.996063 và cao nhất là $ 1.004, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MUSD là $ 1.085, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.925488.

Về hiệu suất ngắn hạn, MUSD đã biến động +0.02% trong 1 giờ qua, +0.01% trong 24 giờ và +0.14% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MetaMask USD (MUSD)

Vốn hóa thị trường $ 51.46M$ 51.46M $ 51.46M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 51.46M$ 51.46M $ 51.46M Nguồn cung lưu thông 51.46M 51.46M 51.46M Tổng cung 51,464,903.041037 51,464,903.041037 51,464,903.041037

Vốn hoá thị trường hiện tại của MetaMask USD là $ 51.46M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MUSD là 51.46M, với tổng nguồn cung là 51464903.041037. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 51.46M.