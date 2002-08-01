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Top token Hệ sinh thái Linea theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Linea. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00063
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.41M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,949.68
+0.19%
+0.31%
+1.79%
$ 7.58B
$ 1.88
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.183
+0.10%
-1.10%
-0.19%
$ 5.39B
$ 40.78K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.53M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,121.2
0.00%
+0.62%
+1.98%
$ 3.46B
$ 0.06
6
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 4.05
+1.22%
+1.66%
+2.90%
$ 2.52B
$ 59.54K
7
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 3.19M
8
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,058.59
+0.38%
0.00%
+2.78%
$ 882.63M
$ 10.44K
9
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.442
0.00%
+0.77%
+0.56%
$ 509.15M
$ 225.68K
10
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08437
+0.37%
+0.61%
+4.24%
$ 119.37M
$ 617.75K
11
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,908.52
-0.11%
-0.00%
+2.65%
$ 118.50M
$ 168.76K
12
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999817
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 111.74M
$ 1.41M
13
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1352
-0.66%
+2.12%
+11.86%
$ 89.16M
$ 485.99K
14
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,073.88
+0.36%
+0.00%
+2.81%
$ 88.28M
$ 5.77K
15
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 64,587
0.00%
-0.00%
+15.13%
$ 63.59M
$ 89.03
16
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003632
+0.55%
+1.34%
+6.44%
$ 36.37M
$ 15.32M
17
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,009.55
-0.12%
-0.00%
+1.16%
$ 35.60M
$ 347.93
18
LINEA
LINEA
LINEA
$ 0.002259
+0.80%
+1.66%
+0.49%
$ 35.13M
$ 34.53M
19
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.15
-0.86%
0.00%
0.00%
$ 32.52M
$ 375.80K
20
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999434
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 26.90M
$ 3.27M
21
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1063
+1.33%
+2.50%
+2.41%
$ 22.27M
$ 550.40K
22
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01165
+0.17%
-0.68%
+0.86%
$ 22.08M
$ 5.10M
23
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.077684
+0.23%
+0.01%
+6.42%
$ 20.05M
$ 3.17M
24
Ryze
Ryze
RYZE
$ 0.069601
+0.12%
--
-17.14%
$ 18.36M
$ 167.68
25
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.319628
0.00%
+0.04%
+17.55%
$ 17.07M
$ 282.86K
26
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,367.24
0.00%
--
+4.41%
$ 16.35M
$ 23.47
27
Alchemix ETH
Alchemix ETH
ALETH
$ 1,876.88
+0.03%
-0.00%
+3.36%
$ 15.52M
$ 15.71K
28
Fantom Bomb
Fantom Bomb
FBOMB
$ 0.01158483
+0.11%
0.00%
+5.66%
$ 4.34M
$ 17.25K
29
evaUSDT
evaUSDT
EVAUSDT
$ 0.998708
0.00%
+0.00%
-0.01%
$ 2.85M
$ 29.98K
30
evaUSDC
evaUSDC
EVAUSDC
$ 1.002
0.00%
--
-0.10%
$ 2.50M
$ 50.85
31
Ethos Reserve Note
Ethos Reserve Note
ERN
$ 0.993242
+0.06%
-0.00%
+0.05%
$ 2.18M
$ 178.53
32
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02066
+0.19%
+1.63%
-5.90%
$ 2.00M
$ 5.07M
33
CAD Coin
CAD Coin
CADC
$ 0.711562
+0.01%
-0.00%
-0.03%
$ 983.33K
$ 32.41K
34
Etherex Liquid Staking Token
Etherex Liquid Staking Token
REX33
$ 0.00715201
0.00%
--
+22.01%
$ 774.31K
$ 590.09
35
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00072057
0.00%
0.00%
-0.37%
$ 567.36K
$ 1.86K
36
Wefi
Wefi
WEFI
$ 0.01157302
-0.26%
0.00%
-0.21%
$ 484.72K
$ 1.74K
37
Bazaars
Bazaars
BZR
$ 63.186
+0.32%
+0.06%
+2.60%
$ 393.83K
$ 2.37K
38
Foxy
Foxy
FOXY
$ 5.82E-5
+0.74%
-3.40%
+13.19%
$ 340.87K
--
39
ScamFari
ScamFari
SCM
$ 2.93E-6
+0.34%
-0.20%
+1.38%
$ 292.52K
--
40
Etherex
Etherex
REX
$ 0.00491336
+0.18%
-0.09%
+8.93%
$ 282.23K
$ 435.17
41
Croak
Croak
$CROAK
$ 7.096E-5
+1.18%
+1.80%
+0.38%
$ 142.96K
--
42
Linda
Linda
LINDA
$ 1.47E-6
0.00%
+3.00%
+14.84%
$ 141.91K
--
43
Impermax
Impermax
IBEX
$ 0.00192326
0.00%
--
+0.07%
$ 138.95K
$ 1.15
44
Donald Toad Coin
Donald Toad Coin
DTC
$ 0.00151715
0.00%
+0.00%
+38.18%
$ 104.68K
$ 3.03
45
Yellow Duckies
Yellow Duckies
DUCKIES
$ 0.00215947
0.00%
--
-0.44%
$ 101.20K
$ 1.29
46
Sidus
Sidus
SIDUS
$ 4.06E-6
+0.25%
-5.40%
+27.67%
$ 76.54K
--
47
SpartaDEX
SpartaDEX
SPARTA
$ 0.0014937
0.00%
--
-0.95%
$ 59.33K
$ 1.07
48
Metavault Trade
Metavault Trade
MVX
$ 0.02335373
+0.18%
-0.02%
+0.66%
$ 58.67K
$ 136.13
49
Lynex
Lynex
LYNX
$ 0.00050078
+0.49%
+0.01%
-0.02%
$ 55.30K
$ 44.44
50
evaETH
evaETH
EVAETH
$ 1,929.05
0.00%
--
0.00%
$ 29.03K
$ 367.55

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Linea là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Linea đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 58 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $102.13B.
Token Hệ sinh thái Linea nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Linea được theo dõi trên MEXC, LINDA đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 3.00% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Linea trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 58 token Hệ sinh thái Linea, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Linea phổ biến bao gồm USDC, WBTC, LINK. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Linea là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Linea là khoảng $102.13B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Linea, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.