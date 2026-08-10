Giá Lotry hôm nay

Giá Lotry (LOTRY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.77% trong 24 giờ qua. Tỷ giá LOTRY sang USD là $ 0 mỗi LOTRY.

Lotry hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 26,693, với nguồn cung lưu hành 100.00B LOTRY. Trong vòng 24 giờ qua, LOTRY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LOTRY biến động 0.00% trong giờ qua và -4.60% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Lotry (LOTRY)

Vốn hóa thị trường $ 26.69K$ 26.69K $ 26.69K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 26.69K$ 26.69K $ 26.69K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Lotry là $ 26.69K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LOTRY là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 26.69K.