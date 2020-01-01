Trong số các token Xổ số phi tập trung được theo dõi trên MEXC, BETR đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.90% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.