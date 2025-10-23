Thông tin giá theo USD của Light Speed Cat (LSCAT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00171341$ 0.00171341 $ 0.00171341 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.38% Biến động giá (1D) +1.58% Biến động giá (7 ngày) -9.69% Biến động giá (7 ngày) -9.69%

Giá thời gian thực của Light Speed Cat (LSCAT) là --. Trong 24 giờ qua, LSCAT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LSCAT là $ 0.00171341, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LSCAT đã biến động +0.38% trong 1 giờ qua, +1.58% trong 24 giờ và -9.69% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Light Speed Cat (LSCAT)

Vốn hóa thị trường $ 36.89K$ 36.89K $ 36.89K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 36.89K$ 36.89K $ 36.89K Nguồn cung lưu thông 79.15M 79.15M 79.15M Tổng cung 79,154,984.55740161 79,154,984.55740161 79,154,984.55740161

Vốn hoá thị trường hiện tại của Light Speed Cat là $ 36.89K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LSCAT là 79.15M, với tổng nguồn cung là 79154984.55740161. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 36.89K.