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Top token Game hành động theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Game hành động. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0957
-2.25%
-0.93%
+9.13%
$ 17.79M
$ 295.28K
2
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02128
-0.09%
-0.09%
-14.51%
$ 9.22M
$ 2.60M
3
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003268
+0.15%
+6.61%
+16.76%
$ 7.77M
$ 23.53M
4
Heroes of Mavia
Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0.0313
-0.29%
+1.86%
+15.61%
$ 7.72M
$ 2.16M
5
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01443
+0.14%
+3.66%
-3.28%
$ 7.21M
$ 4.16M
6
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.06107
-0.67%
-5.91%
-8.03%
$ 2.76M
$ 1.00M
7
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.005413
-0.02%
-1.46%
-5.47%
$ 2.17M
$ 10.87M
8
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.35286E-7
+0.09%
-0.50%
+1.64%
$ 1.18M
--
9
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00117067
+0.06%
+0.03%
+7.51%
$ 1.17M
$ 1.35K
10
Seraph
Seraph
SERAPH
$ 0.00348985
-0.14%
-0.00%
+1.16%
$ 1.11M
$ 138.26K
11
Pirate Nation Token
Pirate Nation Token
PIRATE
$ 0.00096941
-0.08%
-0.02%
-24.63%
$ 696.05K
$ 79.86K
12
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01168599
+0.44%
+0.01%
+3.36%
$ 680.41K
$ 866.75
13
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.0058077
0.00%
+0.01%
+1.47%
$ 653.93K
$ 347.11
14
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 6.397E-5
-0.05%
+1.60%
+3.28%
$ 639.65K
--
15
Katana Inu
Katana Inu
KATA
$ 0.0000159
-0.32%
-0.82%
-0.69%
$ 589.70K
$ 1.03B
16
ISLAND Token
ISLAND Token
ISLAND
$ 0.00051026
+3.63%
-0.32%
-79.06%
$ 470.27K
$ 51.30K
17
Nyan Heroes
Nyan Heroes
NYAN
$ 0.00046703
0.00%
-0.04%
-2.72%
$ 467.03K
$ 618.57
18
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000706
-0.84%
-3.55%
-0.28%
$ 441.20K
$ 47.77M
19
Artyfact
Artyfact
ARTY
$ 0.01775
+1.43%
+6.37%
+16.99%
$ 344.80K
$ 3.32M
20
MagicCraft
MagicCraft
MCRT
$ 6.416E-5
+0.19%
-1.90%
-1.93%
$ 323.24K
--
21
Gameswap
Gameswap
GSWAP
$ 0.01443888
0.00%
--
+1.89%
$ 288.78K
$ 133.44
22
STEPN Green Satoshi Token on BSC
STEPN Green Satoshi Token on BSC
GST-BSC
$ 0.00118933
+1.97%
-0.01%
-5.36%
$ 251.99K
$ 206.86
23
Neuron
Neuron
NRN
$ 0.00025055
0.00%
--
-0.05%
$ 250.55K
$ 5.03
24
Cryowar
Cryowar
CWAR
$ 0.00082304
0.00%
-0.00%
-0.10%
$ 247.88K
$ 42.80
25
Revomon
Revomon
REVO
$ 0.00809153
0.00%
+0.01%
+0.47%
$ 240.02K
$ 3.37
26
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.0002052
0.00%
--
+4.20%
$ 205.20K
$ 27.82
27
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00036297
+0.02%
-0.00%
-4.36%
$ 197.19K
$ 143.77
28
Champignons of Arborethia
Champignons of Arborethia
CHAMPZ
$ 0.00016298
+0.08%
--
-12.38%
$ 162.98K
$ 2.29K
29
Niftyx Protocol
Niftyx Protocol
SHROOM
$ 0.00194172
0.00%
--
+1.93%
$ 127.29K
$ 1.08
30
Sinverse
Sinverse
SIN
$ 0.00012191
+0.16%
-0.06%
+10.24%
$ 113.48K
$ 20.55K
31
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.00110429
+0.05%
-0.12%
-65.07%
$ 106.18K
$ 1.53K
32
Relic
Relic
RELIC
$ 0.00010041
+0.19%
+0.12%
+3.95%
$ 95.63K
$ 10.84K
33
Bombie
Bombie
BOMB
$ 1.057E-5
0.00%
+4.20%
-14.48%
$ 95.11K
--
34
REVV
REVV
REVV
$ 7.794E-5
+0.30%
-1.00%
-1.12%
$ 86.56K
--
35
MoonPrime Games
MoonPrime Games
LUNAR
$ 9.399E-5
0.00%
+6.40%
+6.50%
$ 84.17K
--
36
NFT Champions
NFT Champions
CHAMP
$ 5.313E-5
0.00%
+0.30%
+0.34%
$ 53.13K
--
37
Hive Game Token
Hive Game Token
HGT
$ 8.3E-6
+0.12%
-0.60%
-3.15%
$ 41.31K
--
38
Polkacity
Polkacity
POLC
$ 0.00018088
0.00%
--
+0.02%
$ 34.37K
$ 52.52K
39
MetaDOS
MetaDOS
SECOND
$ 3.24E-6
+0.62%
+0.30%
-0.61%
$ 32.38K
--
40
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00049581
0.00%
--
-0.30%
$ 26.01K
$ 1.92
41
PanoVerse
PanoVerse
PANO
$ 0.00086072
0.00%
--
-0.17%
$ 24.10K
$ 4.57
42
Striker League
Striker League
MBS
$ 3.734E-5
0.00%
-93.70%
-93.71%
$ 23.35K
--
43
GG
GG
GGTK
$ 0.00058763
0.00%
--
-7.36%
$ 21.04K
$ 5.74
44
Materium
Materium
MTRM
$ 0.00105607
0.00%
--
-0.18%
$ 19.98K
$ 11.87
45
Light Speed Cat
Light Speed Cat
LSCAT
$ 0.00023734
0.00%
--
+2.70%
$ 18.76K
$ 1.08
46
MetaFighter
MetaFighter
MF
$ 1.476E-5
0.00%
-0.10%
-0.54%
$ 18.16K
--
47
SENATE
SENATE
SENATE
$ 0.00011703
0.00%
--
-4.66%
$ 17.20K
$ 101.76
48
Dark Frontiers
Dark Frontiers
DARK
$ 7.454E-5
-0.03%
-31.30%
-93.50%
$ 16.04K
--
49
AndreyWTR
AndreyWTR
WTR
$ 1.532E-5
0.00%
+2.00%
+5.36%
$ 14.53K
--
50
Engines of Fury
Engines of Fury
FURY
$ 0.00017324
0.00%
0.00%
+0.32%
$ 13.68K
$ 4.64

Câu hỏi thường gặp

Token Game hành động là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Game hành động đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 54 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $66.38M.
Token Game hành động nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Game hành động được theo dõi trên MEXC, GUN đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 6.61% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Game hành động trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 54 token Game hành động, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Game hành động phổ biến bao gồm STAR, GODS, GUN. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Game hành động là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Game hành động là khoảng $66.38M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Game hành động, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.