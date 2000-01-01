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Top token Chủ đề mèo theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Chủ đề mèo. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,983.97
+0.17%
+0.31%
+1.82%
$ 1.30T
$ 3.72K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00063
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.41M
3
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001058
+0.19%
+0.76%
+1.34%
$ 44.55M
$ 569.23M
4
POPCAT
POPCAT
POPCAT
$ 0.04515
+0.38%
+3.26%
-2.00%
$ 44.11M
$ 1.71M
5
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000010472
+1.06%
+1.80%
+3.35%
$ 40.95M
$ 567.99B
6
WIKI CAT
WIKI CAT
WKC
$ 0.00000007595
+0.41%
-7.47%
+19.88%
$ 40.73M
$ 956.41B
7
Purr
Purr
PURR
$ 0.06383
+0.33%
-1.34%
+0.23%
$ 38.13M
$ 844.60K
8
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3699
+0.49%
-0.75%
+5.43%
$ 36.89M
$ 146.58K
9
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0.0003472
+0.52%
+1.50%
+2.25%
$ 30.71M
$ 158.24M
10
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0005061
-0.12%
-0.28%
+0.40%
$ 28.37M
$ 106.29M
11
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001979
-1.06%
+0.31%
+40.29%
$ 14.86M
$ 90.81B
12
Aura
Aura
AURASOL
$ 0.010829
+0.13%
-4.76%
+35.80%
$ 10.45M
$ 5.31M
13
Boba
Boba
BOBA
$ 0.01879
+0.48%
-2.90%
-0.74%
$ 9.27M
$ 3.27M
14
Tsuki
Tsuki
TSUKI
$ 0.00676842
+0.19%
-0.02%
+26.08%
$ 6.42M
$ 543.11K
15
MEOW
MEOW
MEOW
$ 0.00055703
0.00%
--
+1.82%
$ 5.63M
$ 7.53
16
Thinking Cat
Thinking Cat
HMM
$ 0.00396602
-0.68%
-0.02%
+352.13%
$ 3.96M
$ 811.24K
17
michi
michi
MICHI
$ 0.00308056
+0.39%
-0.00%
+2.46%
$ 3.08M
$ 38.76K
18
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003441
-0.40%
-4.19%
-8.62%
$ 2.52M
$ 16.18B
19
nubcat
nubcat
NUB
$ 0.00198831
+1.50%
+0.04%
+16.38%
$ 1.98M
$ 225.66K
20
PEPECAT
PEPECAT
PEPECAT
$ 0.00198483
+0.37%
+0.01%
+10.39%
$ 1.96M
$ 11.48
21
Nacho the Kat
Nacho the Kat
NACHO
$ 6.26E-6
0.00%
-1.00%
-3.25%
$ 1.80M
--
22
Loaf Token
Loaf Token
LOAF
$ 0.0035328
+0.18%
-0.02%
-13.14%
$ 1.77M
$ 66.03
23
OciCat Token
OciCat Token
OCICAT
$ 4.999E-9
-3.75%
-6.00%
+21.81%
$ 1.63M
--
24
lmeow
lmeow
LMEOW
$ 0.00157141
+0.29%
+0.04%
+8.87%
$ 1.57M
$ 5.64K
25
Nya
Nya
NYA
$ 4.0936E-8
+0.15%
+0.70%
+4.32%
$ 1.51M
--
26
Donotfomoew
Donotfomoew
MOEW
$ 0.0002303
-0.26%
-0.35%
-6.32%
$ 1.42M
$ 172.64M
27
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
$ 3.28E-6
0.00%
+61.80%
-72.53%
$ 1.38M
--
28
Kitsu
Kitsu
KITSU
$ 0.0012223
-2.45%
-0.14%
-21.61%
$ 1.22M
$ 71.78K
29
Roaring Kitty
Roaring Kitty
ROAR
$ 0.00099043
-0.20%
+0.00%
-4.56%
$ 990.43K
$ 186.08K
30
hehe
hehe
HEHE
$ 0.00103403
+0.35%
0.00%
+1.96%
$ 869.39K
$ 877.98
31
NianNian
NianNian
NIANNIAN
$ 0.00091333
-0.23%
+0.10%
+48.17%
$ 833.33K
$ 32.52K
32
LEO
LEO
LEO
$ 8.484E-5
+1.41%
-2.60%
-2.47%
$ 805.94K
--
33
CatSlap
CatSlap
SLAP
$ 0.00020156
+0.08%
--
+2.56%
$ 795.57K
$ 3.73
34
daCat
daCat
DACAT
$ 1.868E-9
+0.05%
-0.40%
+1.52%
$ 752.91K
--
35
mini
mini
MINI
$ 0.00085356
-0.40%
+0.01%
-8.75%
$ 747.53K
$ 119.98K
36
Shiro Neko
Shiro Neko
SHIRO
$ 0.0000000010965
-0.08%
-1.45%
-5.23%
$ 729.37K
$ 47.58T
37
Giko Cat
Giko Cat
GIKO
$ 0.071509
+0.19%
-0.01%
+2.17%
$ 715.16K
$ 7.37K
38
Mochi
Mochi
MOCHI
$ 0.00000073
0.00%
-1.03%
+7.80%
$ 684.47K
$ 57.60M
39
catwifhat
catwifhat
$CWIF
$ 2.1885E-8
-4.02%
+7.40%
-5.02%
$ 617.36K
--
40
Vibing Cat Coin
Vibing Cat Coin
VIBECOIN
$ 0.000609
+0.14%
+0.02%
-17.29%
$ 608.77K
$ 6.22K
41
BONGO CAT
BONGO CAT
BONGO
$ 0.00060031
+0.22%
+0.01%
+2.46%
$ 600.14K
$ 267.36
42
Hosico
Hosico
HOSICO
$ 0.0005806
+0.66%
-0.01%
-0.01%
$ 580.51K
$ 594.13
43
Spinning Cat
Spinning Cat
OIIAOIIA
$ 0.00051415
+0.39%
+0.12%
+9.47%
$ 514.05K
$ 9.57K
44
FatCat
FatCat
FATCAT
$ 0.00051252
+0.18%
-0.01%
+116.23%
$ 511.78K
$ 408.30
45
Real Smurf Cat
Real Smurf Cat
SMURFCAT
$ 4.84E-6
0.00%
+4.40%
+4.54%
$ 484.26K
--
46
Woman Yelling At Cat
Woman Yelling At Cat
WYAC
$ 0.00047017
+0.21%
+0.02%
+39.74%
$ 465.14K
$ 1.37K
47
Tygr
Tygr
TYGR
$ 0.00050885
-7.05%
+0.14%
-53.35%
$ 462.06K
$ 197.18K
48
Hemule
Hemule
HEMULE
$ 0.00046108
0.00%
--
+3.94%
$ 451.86K
$ 30.40
49
Happy Cat
Happy Cat
HAPPY
$ 0.00012422
+0.09%
-0.00%
-0.40%
$ 414.07K
$ 34.80K
50
Dinger
Dinger
DINGER
$ 4.00734E-7
0.00%
-0.50%
+3.89%
$ 400.73K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Chủ đề mèo là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Chủ đề mèo đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 244 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1378.73B.
Token Chủ đề mèo nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Chủ đề mèo được theo dõi trên MEXC, ANSEMCAT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 61.80% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Chủ đề mèo trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 244 token Chủ đề mèo, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Chủ đề mèo phổ biến bao gồm BTC, USDC, TOSHI. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Chủ đề mèo là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Chủ đề mèo là khoảng $1378.73B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Chủ đề mèo, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.