Thông tin giá theo USD của Infinite Trading Protocol (ITP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.01955766 $ 0.01955766 $ 0.01955766 Thấp nhất 24H $ 0.02045622 $ 0.02045622 $ 0.02045622 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.01955766$ 0.01955766 $ 0.01955766 Cao nhất 24H $ 0.02045622$ 0.02045622 $ 0.02045622 ATH $ 0.02969891$ 0.02969891 $ 0.02969891 Giá thấp nhất $ 0.01241365$ 0.01241365 $ 0.01241365 Biến động giá (1 giờ) -0.11% Biến động giá (1D) -2.90% Biến động giá (7 ngày) -7.30% Biến động giá (7 ngày) -7.30%

Giá thời gian thực của Infinite Trading Protocol (ITP) là $0.01971323. Trong 24 giờ qua, ITP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01955766 và cao nhất là $ 0.02045622, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ITP là $ 0.02969891, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01241365.

Về hiệu suất ngắn hạn, ITP đã biến động -0.11% trong 1 giờ qua, -2.90% trong 24 giờ và -7.30% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Infinite Trading Protocol (ITP)

Vốn hóa thị trường $ 134.63K$ 134.63K $ 134.63K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 13.14M$ 13.14M $ 13.14M Nguồn cung lưu thông 6.78M 6.78M 6.78M Tổng cung 662,203,533.3009402 662,203,533.3009402 662,203,533.3009402

Vốn hoá thị trường hiện tại của Infinite Trading Protocol là $ 134.63K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ITP là 6.78M, với tổng nguồn cung là 662203533.3009402. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.14M.