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Top token Bộ tổng hợp lợi nhuận theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Bộ tổng hợp lợi nhuận. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.642
+1.12%
+6.82%
+23.13%
$ 159.84M
$ 57.91K
2
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,067.6
-0.01%
-0.55%
-2.98%
$ 73.83M
$ 30.12
3
ARK
ARK
ARK
$ 0.09394
-0.09%
-1.85%
-1.04%
$ 18.45M
$ 580.67K
4
Bella
Bella
BEL
$ 0.11075
-1.72%
+5.20%
+14.53%
$ 8.90M
$ 648.95K
5
Badger
Badger
BADGER
$ 0.340341
+0.04%
-0.00%
-2.49%
$ 7.15M
$ 967.36K
6
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.0001289
-0.92%
+2.06%
+5.73%
$ 6.63M
$ 430.70M
7
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 8.76
0.00%
+0.01%
-9.88%
$ 6.22M
$ 12.31K
8
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.081365
-0.36%
-0.00%
+3.54%
$ 5.55M
$ 260.60
9
Infinite Trading Protocol
Infinite Trading Protocol
ITP
$ 0.00910219
+0.01%
-0.00%
+2.86%
$ 5.10M
$ 250.70
10
StakeStone Berachain Vault Token
StakeStone Berachain Vault Token
BERASTONE
$ 1,915.75
-0.37%
0.00%
+2.59%
$ 3.65M
$ 869.37
11
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.23
+0.27%
-0.31%
+1.63%
$ 3.51M
$ 10.46K
12
Beefy
Beefy
BIFI
$ 36.7
-0.38%
+0.01%
+0.82%
$ 2.94M
$ 1.10K
13
Flurry Finance
Flurry Finance
FLURRY
$ 0.00020544
-0.05%
-0.03%
+1.79%
$ 2.05M
$ 61.44K
14
Harmonix Finance
Harmonix Finance
HAR
$ 0.0019733
0.00%
-0.02%
-7.63%
$ 1.97M
$ 1.11
15
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.0260936
-0.53%
-0.05%
-8.52%
$ 1.77M
$ 4.44K
16
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0.0029395
-1.28%
+0.01%
+5.59%
$ 1.39M
$ 895.39
17
Vesper Finance
Vesper Finance
VSP
$ 0.093667
0.00%
--
+2.02%
$ 936.67K
$ 17.12
18
Gym Network
Gym Network
GYMNET
$ 0.00153587
+0.40%
-0.02%
+7.10%
$ 791.96K
$ 462.00
19
Levva Protocol
Levva Protocol
LVVA
$ 0.00037127
-0.77%
-0.01%
-4.95%
$ 734.98K
$ 892.20K
20
Sandclock
Sandclock
QUARTZ
$ 0.067
0.00%
--
-0.10%
$ 513.01K
$ 29.08
21
Tarot V1
Tarot V1
TAROT
$ 0.00756979
0.00%
--
-0.02%
$ 512.48K
$ 1.25
22
Stella
Stella
ALPHA
$ 0.00047067
+1.07%
-0.02%
-3.01%
$ 464.55K
$ 1.29K
23
Roobee
Roobee
ROOBEE
$ 7.319E-5
-0.05%
-0.20%
+0.07%
$ 395.31K
--
24
YieldNest Restaked ETH
YieldNest Restaked ETH
YNETH
$ 1,864.07
0.00%
--
-0.15%
$ 316.50K
$ 13.19
25
Yield Yak
Yield Yak
YAK
$ 30.92
-0.32%
+0.00%
+22.55%
$ 309.34K
$ 7.06
26
Rari Governance
Rari Governance
RGT
$ 0.02419964
0.00%
--
+0.05%
$ 302.13K
$ 2.31
27
Hunny Finance
Hunny Finance
HUNNY
$ 0.00203677
-0.54%
--
+3.17%
$ 203.68K
$ 16.81
28
CYBRO
CYBRO
CYBRO
$ 0.001392
-0.43%
-0.85%
-2.52%
$ 184.30K
$ 11.37M
29
Alpaca Finance
Alpaca Finance
ALPACA
$ 0.00062534
-0.29%
+0.01%
+12.32%
$ 94.84K
$ 424.74
30
Kaon
Kaon
KAON
$ 4.84E-6
+0.21%
+0.30%
-0.41%
$ 72.08K
--
31
VEMP Horizon
VEMP Horizon
VEMP
$ 5.483E-5
+0.26%
+1.30%
-24.56%
$ 27.42K
--
32
Pickle Finance
Pickle Finance
PICKLE
$ 0.01124777
0.00%
--
-0.95%
$ 22.64K
$ 5.06
33
88mph
88mph
MPH
$ 0.01276924
+0.15%
+0.01%
+3.41%
$ 20.16K
$ 14.27
34
Tulip Protocol
Tulip Protocol
TULIP
$ 0.01083441
-0.01%
-0.00%
-0.05%
$ 18.42K
$ 2.30
35
Tokeo
Tokeo
TOKE
$ 0.00018018
0.00%
--
+0.03%
$ 9.59K
$ 9.10
36
Catecoin
Catecoin
CATE
$ 0.02266
+3.62%
+1.64%
-25.73%
--
$ 11.72M

Câu hỏi thường gặp

Token Bộ tổng hợp lợi nhuận là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Bộ tổng hợp lợi nhuận đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 36 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $314.89M.
Token Bộ tổng hợp lợi nhuận nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Bộ tổng hợp lợi nhuận được theo dõi trên MEXC, CVX đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 6.82% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Bộ tổng hợp lợi nhuận trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 36 token Bộ tổng hợp lợi nhuận, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Bộ tổng hợp lợi nhuận phổ biến bao gồm CVX, YFI, ARK. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Bộ tổng hợp lợi nhuận là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Bộ tổng hợp lợi nhuận là khoảng $314.89M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Bộ tổng hợp lợi nhuận, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.