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Top token Hệ sinh thái Optimism theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Optimism. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00072
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.34M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,999.94
+0.01%
+0.23%
+1.72%
$ 7.57B
$ 1.83
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.19
-0.05%
-1.25%
-0.16%
$ 5.38B
$ 41.46K
4
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
+0.91%
$ 4.76B
$ 435.94K
5
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,926.95
+0.76%
+0.01%
+3.46%
$ 4.61B
--
6
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
+0.02%
0.00%
$ 4.49B
$ 1.89M
7
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.99895
-0.03%
0.00%
0.00%
$ 4.06B
$ 51.87M
8
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,121.2
0.00%
+0.62%
+1.98%
$ 3.46B
$ 0.06
9
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.73B
--
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 4.044
+0.20%
+2.24%
+4.32%
$ 2.52B
$ 55.51K
11
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 2.76M
12
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 91.43
+0.09%
+1.00%
-1.10%
$ 1.41B
$ 1.17K
13
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3235
+0.37%
+5.88%
-2.39%
$ 1.10B
$ 897.88K
14
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 65,826
0.00%
--
+3.04%
$ 918.67M
$ 1.20
15
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,057.96
-0.13%
0.00%
+2.81%
$ 882.62M
$ 10.72K
16
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08715
+0.44%
-2.98%
-5.38%
$ 808.56M
$ 3.84M
17
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,236.38
-0.54%
0.00%
+2.75%
$ 716.47M
$ 366.52K
18
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9967
0.00%
+0.06%
+0.03%
$ 492.88M
$ 8.18K
19
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 454.81M
$ 10.10M
20
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 64,911
-0.06%
+0.00%
+1.70%
$ 442.82M
$ 160.35K
21
Curve
Curve
CRV
$ 0.2389
-0.13%
+4.84%
+15.67%
$ 361.58M
$ 3.05M
22
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,176.32
-0.46%
0.00%
+2.74%
$ 354.87M
$ 3.00M
23
Wrapped HYPE
Wrapped HYPE
WHYPE
$ 54.04
-0.66%
-0.02%
-0.24%
$ 320.53M
$ 29.19M
24
tBTC
tBTC
TBTC
$ 64,827
-0.54%
0.00%
+1.63%
$ 304.37M
$ 15.89M
25
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8475
+1.14%
+1.16%
+14.60%
$ 292.14M
$ 433.14K
26
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.75
-0.37%
-0.00%
+0.21%
$ 280.07M
$ 71.22K
27
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.2966
-0.10%
+1.82%
-10.11%
$ 249.48M
$ 961.37K
28
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.362
-0.07%
-3.06%
-0.07%
$ 233.07M
$ 142.47K
29
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998805
-0.02%
0.00%
-0.02%
$ 213.73M
$ 1.90M
30
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,550
-0.32%
-0.00%
+0.69%
$ 192.78M
$ 3.30K
31
OP
OP
OP
$ 0.08891
+0.18%
-0.29%
-0.55%
$ 191.01M
$ 401.21K
32
Savings Dai
Savings Dai
SDAI
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 171.16M
$ 162.43K
33
ViciCoin
ViciCoin
VCNT
$ 16.59
0.00%
0.00%
+0.61%
$ 165.96M
$ 170.43K
34
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08431
-0.15%
+0.04%
+4.14%
$ 118.99M
$ 616.58K
35
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,913.01
+0.19%
+0.00%
+3.00%
$ 118.81M
$ 176.48K
36
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 1.0
+0.02%
0.00%
+0.04%
$ 111.77M
$ 1.86M
37
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1353
+0.37%
+1.35%
+13.07%
$ 89.23M
$ 488.27K
38
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,206.2
0.00%
-0.00%
+1.94%
$ 81.83M
$ 433.99
39
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,063.4
-0.01%
-0.55%
-2.98%
$ 73.83M
$ 30.12
40
SNX
SNX
SNX
$ 0.2096
+0.10%
-0.52%
-2.41%
$ 72.56M
$ 529.97K
41
Derive
Derive
DRV
$ 0.09758
+0.03%
+0.92%
-0.31%
$ 71.98M
$ 571.75K
42
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006629
-6.11%
+5.09%
+10.29%
$ 65.81M
$ 122.79M
43
VELO
VELO
VELO
$ 0.003256
-1.72%
-3.98%
-10.46%
$ 57.26M
$ 7.22M
44
Hex Trust Wrapped XRP
Hex Trust Wrapped XRP
WXRP
$ 1.029
0.00%
-0.00%
-4.37%
$ 51.46M
$ 16.99K
45
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.996082
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 49.62M
$ 216.22K
46
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03941
-0.76%
+1.63%
+0.10%
$ 46.19M
$ 21.38M
47
Venus
Venus
XVS
$ 2.7808
+0.10%
+1.27%
+0.70%
$ 45.67M
$ 20.77K
48
$ 0.03716
-0.16%
+0.27%
+2.17%
$ 44.10M
$ 9.95K
49
Threshold
Threshold
T
$ 0.003664
-0.73%
-0.73%
+8.65%
$ 40.89M
$ 16.09M
50
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.7
-1.01%
-0.00%
+2.24%
$ 38.39M
$ 6.43M

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Optimism là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Optimism đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 164 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $128.47B.
Token Hệ sinh thái Optimism nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Optimism được theo dõi trên MEXC, ION đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 32.76% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Optimism trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 164 token Hệ sinh thái Optimism, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Optimism phổ biến bao gồm USDC, WBTC, LINK. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Optimism là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Optimism là khoảng $128.47B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Optimism, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.