Thông tin giá theo USD của Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 34.58 $ 34.58 $ 34.58 Thấp nhất 24H $ 38.12 $ 38.12 $ 38.12 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 34.58$ 34.58 $ 34.58 Cao nhất 24H $ 38.12$ 38.12 $ 38.12 ATH $ 59.64$ 59.64 $ 59.64 Giá thấp nhất $ 29.77$ 29.77 $ 29.77 Biến động giá (1 giờ) +1.47% Biến động giá (1D) +7.78% Biến động giá (7 ngày) +0.12% Biến động giá (7 ngày) +0.12%

Giá thời gian thực của Harmonix kHYPE (HAKHYPE) là $38. Trong 24 giờ qua, HAKHYPE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 34.58 và cao nhất là $ 38.12, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HAKHYPE là $ 59.64, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 29.77.

Về hiệu suất ngắn hạn, HAKHYPE đã biến động +1.47% trong 1 giờ qua, +7.78% trong 24 giờ và +0.12% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Vốn hóa thị trường $ 5.16M$ 5.16M $ 5.16M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.16M$ 5.16M $ 5.16M Nguồn cung lưu thông 135.82K 135.82K 135.82K Tổng cung 135,819.0485518113 135,819.0485518113 135,819.0485518113

Vốn hoá thị trường hiện tại của Harmonix kHYPE là $ 5.16M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HAKHYPE là 135.82K, với tổng nguồn cung là 135819.0485518113. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.16M.