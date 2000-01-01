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Top token Hệ sinh thái HyperEVM theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái HyperEVM. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00063
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.41M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.227
+0.10%
-1.10%
-0.19%
$ 5.39B
$ 40.78K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
-0.01%
-0.01%
-0.01%
$ 4.49B
$ 1.53M
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999284
+0.01%
0.00%
+0.04%
$ 4.06B
$ 50.38M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,121.2
0.00%
+0.62%
+1.98%
$ 3.46B
$ 0.06
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 3.19M
7
Kinetiq Staked HYPE
Kinetiq Staked HYPE
KHYPE
$ 55.26
0.00%
-0.01%
-0.38%
$ 757.19M
$ 757.54K
8
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,828
-0.09%
+0.00%
+1.27%
$ 420.89M
$ 5.61K
9
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006584
+0.81%
+4.43%
+5.58%
$ 413.06M
$ 35.08M
10
Wrapped HYPE
Wrapped HYPE
WHYPE
$ 54.04
-0.13%
-0.02%
-0.66%
$ 320.41M
$ 28.11M
11
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.37
+0.07%
-2.70%
-0.15%
$ 233.75M
$ 143.51K
12
Unit Bitcoin
Unit Bitcoin
UBTC
$ 64,946
+0.04%
0.00%
+1.79%
$ 212.55M
$ 12.12M
13
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,502
+0.01%
-0.00%
+0.61%
$ 192.50M
$ 3.30K
14
Staked HYPE
Staked HYPE
STHYPE
$ 54.05
+0.06%
-0.01%
-0.48%
$ 151.88M
$ 54.27K
15
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1311
+0.08%
-1.65%
-2.02%
$ 130.90M
$ 874.73K
16
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.017
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 117.78M
$ 22.27
17
Talus
Talus
US
$ 0.04419
-0.21%
-13.62%
-19.48%
$ 96.29M
$ 6.58M
18
$ 67.61
+0.19%
-0.28%
+11.13%
$ 95.09M
$ 1.04K
19
Unit Pump
Unit Pump
UPUMP
$ 0.00278059
-0.19%
+0.14%
+29.45%
$ 88.71M
$ 895.52K
20
Felix feUSD
Felix feUSD
FEUSD
$ 0.998164
-0.01%
-0.00%
-0.06%
$ 74.87M
$ 54.09K
21
$ 785.85
+0.03%
+0.88%
+3.12%
$ 70.63M
$ 71.91
22
$ 877.61
-0.28%
-0.93%
+5.71%
$ 65.14M
$ 71.79
23
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 64,587
0.00%
-0.00%
+15.13%
$ 63.59M
$ 89.03
24
$ 224.85
-0.02%
-0.26%
+8.40%
$ 53.89M
$ 293.55
25
Hex Trust Wrapped XRP
Hex Trust Wrapped XRP
WXRP
$ 1.033
+0.49%
-0.00%
-4.26%
$ 51.65M
$ 13.72K
26
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
-12.45%
$ 50.03M
$ 127.66
27
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.092
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 46.51M
--
28
$ 778.7
+0.11%
-0.40%
+1.52%
$ 43.10M
$ 79.13
29
Kinetiq Earn Vault
Kinetiq Earn Vault
VKHYPE
$ 55.87
+0.02%
-0.01%
-0.37%
$ 39.83M
$ 1.08K
30
Purr
Purr
PURR
$ 0.06475
+0.33%
-1.34%
+0.23%
$ 38.13M
$ 844.60K
31
$ 727.2
+0.10%
-0.04%
+3.02%
$ 36.60M
$ 87.70
32
Mantle Restaked ETH
Mantle Restaked ETH
CMETH
$ 2,098.21
+0.36%
-0.00%
+2.55%
$ 32.95M
$ 8.29K
33
Kinetiq Markets HYPE
Kinetiq Markets HYPE
KMHYPE
$ 55.46
0.00%
-0.01%
-0.11%
$ 32.69M
$ 144.30
34
USDP
USDP
USDP
$ 1.0006
0.00%
-0.05%
+0.09%
$ 31.97M
$ 5.87K
35
Neiro
Neiro
NEIRO
$ 7.533E-5
-1.44%
+16.60%
+20.51%
$ 31.71M
--
36
Rekt
Rekt
REKTCOIN
$ 0.0000001078
0.00%
-1.46%
-7.07%
$ 30.38M
$ 33.33B
37
Unit Plasma
Unit Plasma
UXPL
$ 0.078065
+0.59%
+0.03%
+1.43%
$ 28.11M
$ 82.51K
38
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006913
-1.04%
-3.62%
-8.67%
$ 27.45M
$ 10.35M
39
Kinetiq
Kinetiq
KNTQ
$ 0.095409
+0.34%
-0.01%
-3.50%
$ 26.76M
$ 188.55K
40
$ 57.59
-0.43%
-0.95%
+7.69%
$ 25.87M
$ 1.37K
41
$ 357.05
+0.09%
-0.31%
-4.72%
$ 24.77M
$ 159.00
42
USDH
USDH
USDH
$ 0.992028
0.00%
-0.00%
-0.16%
$ 21.19M
$ 8.29K
43
$ 330.8
+0.40%
-0.32%
+2.24%
$ 20.84M
$ 178.51
44
Based
Based
BASED
$ 0.07564
+0.44%
-0.45%
+0.17%
$ 17.74M
$ 3.98M
45
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 16.02
+0.38%
+0.00%
-0.74%
$ 15.95M
$ 15.53K
46
$ 502.13
+0.17%
-0.15%
+2.78%
$ 14.69M
$ 117.73
47
$ 315.1
+0.45%
+0.62%
+2.70%
$ 13.95M
$ 168.88
48
Altura Vault Tokens
Altura Vault Tokens
AVLT
$ 0.470147
+3.99%
+0.24%
+114.20%
$ 13.93M
$ 38.13K
49
$ 82.58
+0.28%
+0.56%
+9.74%
$ 13.08M
$ 660.17
50
$ 102.88
-0.43%
+0.05%
+11.68%
$ 12.82M
$ 542.69

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái HyperEVM là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái HyperEVM đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 143 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $98.30B.
Token Hệ sinh thái HyperEVM nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái HyperEVM được theo dõi trên MEXC, NEIRO đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 16.60% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái HyperEVM trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 143 token Hệ sinh thái HyperEVM, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái HyperEVM phổ biến bao gồm USDC, LINK, USDE. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái HyperEVM là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái HyperEVM là khoảng $98.30B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái HyperEVM, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.