GM Everyday (GM) là gì

GM is an innovative token on the Base blockchain, designed to embody the spirit of daily positivity and community engagement within the cryptocurrency sector. This token serves not just as a financial asset but as a symbol of the community's morning ritual of spreading goodwill and optimism. GM prides itself on having no transaction taxes, promoting a seamless and cost-effective experience for holders. It's a community driven project focused on spreading daily positivity, encouraging interaction, and building a foundation for collective growth within the crypto ecosystem.

Nguồn tham khảo GM Everyday (GM) Whitepaper Website chính thức