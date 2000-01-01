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Top token Meme Base theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Meme Base. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,920
+0.17%
+0.31%
+1.82%
$ 1.30T
$ 3.72K
2
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004634
+0.56%
+0.87%
-7.07%
$ 2.74B
$ 142.03B
3
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002891
+0.38%
+2.00%
-1.59%
$ 1.20B
$ 67.88B
4
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002446
+1.07%
-0.77%
-14.22%
$ 216.12M
$ 219.83B
5
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.13194
+0.77%
+1.59%
-0.15%
$ 132.59M
$ 1.01M
6
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0007051
+3.31%
+6.20%
+10.94%
$ 66.10M
$ 116.99M
7
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1058
-0.09%
-1.21%
-5.43%
$ 61.49M
$ 493.91K
8
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.0008847
+0.67%
+3.23%
+12.26%
$ 61.49M
$ 115.57M
9
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001055
+0.19%
+0.76%
+1.34%
$ 44.55M
$ 569.23M
10
Brett
Brett
BRETT
$ 0.00430247
+0.12%
+0.02%
+7.87%
$ 42.64M
$ 5.97M
11
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000010448
+1.06%
+1.80%
+3.35%
$ 40.95M
$ 567.99B
12
Purr
Purr
PURR
$ 0.06406
+0.33%
-1.34%
+0.23%
$ 38.13M
$ 844.60K
13
Block Street
Block Street
BSB
$ 0.14037
-0.32%
-8.84%
+10.82%
$ 31.56M
$ 2.34M
14
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0012827
+0.33%
+1.62%
+2.89%
$ 29.72M
$ 43.90M
15
SNEK
SNEK
SNEK
$ 0.0003512
0.00%
+2.11%
+5.78%
$ 26.39M
$ 176.93M
16
Based
Based
BASED
$ 0.07515
+0.44%
-0.45%
+0.17%
$ 17.74M
$ 3.98M
17
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001971
-1.06%
+0.31%
+40.29%
$ 14.86M
$ 90.81B
18
Bald
Bald
BALD
$ 0.01055522
+0.07%
-0.00%
+3.08%
$ 10.56M
$ 1.82
19
PONKE
PONKE
PONKE
$ 0.01592
+1.39%
-3.03%
-12.38%
$ 8.89M
$ 4.53M
20
Daddy Tate
Daddy Tate
DADDY
$ 0.012614
+0.04%
+2.60%
-1.28%
$ 7.53M
$ 4.83M
21
Andy
Andy
ANDYETH
$ 0.000005301
+0.19%
-4.23%
-3.61%
$ 5.31M
$ 10.64B
22
LandWolf
LandWolf
LWOLF
$ 0.000005575
+0.14%
-3.15%
+3.89%
$ 5.08M
$ 3.96B
23
Nomina
Nomina
NOM
$ 0.001702
0.00%
-1.38%
+15.70%
$ 4.98M
$ 33.67M
24
FWOG
FWOG
FWOG
$ 0.00434
-0.27%
-2.74%
+4.43%
$ 4.26M
$ 13.15M
25
DOGINME
DOGINME
DOGINME
$ 0.00006098
0.00%
+1.55%
+5.52%
$ 4.12M
$ 965.62M
26
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.008198
-0.98%
-0.73%
-3.79%
$ 4.09M
$ 6.14M
27
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2844
+0.32%
-5.51%
-7.30%
$ 3.94M
$ 192.63K
28
Ski Mask Dog
Ski Mask Dog
SKI
$ 0.00345124
+0.26%
-0.00%
-0.66%
$ 3.45M
$ 4.10K
29
unstable coin
unstable coin
USDUC
$ 0.003103
-0.51%
-10.60%
-8.47%
$ 3.10M
$ 18.85M
30
DebtReliefBot
DebtReliefBot
DRB
$ 2.861E-5
+0.21%
-0.70%
+0.92%
$ 2.86M
--
31
Toby ToadGod
Toby ToadGod
TOBY
$ 7.201E-9
+0.46%
-3.80%
+14.36%
$ 2.72M
--
32
GME
GME
GME
$ 0.0003842
-0.29%
+0.13%
-6.86%
$ 2.61M
$ 149.58M
33
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.002119
0.00%
-2.25%
+0.95%
$ 2.12M
$ 17.03M
34
Goldn
Goldn
GOLDN
$ 0.00013582
+0.10%
-0.00%
+2.31%
$ 1.90M
$ 149.81
35
RUSSELL
RUSSELL
RUSSELL
$ 0.00194539
+0.57%
+0.04%
-0.92%
$ 1.89M
$ 60.15K
36
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000001828
+0.22%
+5.25%
+8.31%
$ 1.75M
$ 35.14T
37
KiboShib
KiboShib
KIBSHI
$ 1.53E-6
+0.66%
-3.90%
-7.83%
$ 1.53M
--
38
Basenji
Basenji
BENJI
$ 0.00151795
+0.50%
+0.01%
+5.01%
$ 1.52M
$ 9.16K
39
Donotfomoew
Donotfomoew
MOEW
$ 0.0002304
-0.26%
-0.35%
-6.32%
$ 1.42M
$ 172.64M
40
Coding Dino
Coding Dino
DINO
$ 0.00013779
+0.14%
-0.00%
+1.59%
$ 1.38M
$ 199.56K
41
BORED
BORED
BORED
$ 0.00040515
+0.08%
-0.02%
+0.60%
$ 1.27M
$ 20.41
42
Ping
Ping
PING
$ 0.00123177
-0.34%
+0.04%
+13.29%
$ 1.23M
$ 32.22K
43
The White Whale
The White Whale
WHITEWHALE
$ 0.001194
0.00%
-1.49%
-2.77%
$ 1.19M
$ 1.93M
44
Cocoro
Cocoro
COCORO
$ 0.00131391
+0.08%
-0.01%
+0.23%
$ 1.05M
$ 9.29K
45
The White Wolf
The White Wolf
WOLF
$ 1.028E-5
-13.97%
+91.30%
+199.71%
$ 1.03M
--
46
noice
noice
NOICE
$ 9.97E-6
+0.81%
-2.10%
+3.53%
$ 997.36K
--
47
Dimes
Dimes
DIME
$ 9.07E-6
+2.02%
0.00%
-1.73%
$ 906.74K
--
48
Piggycell
Piggycell
PIGGY
$ 0.01686
0.00%
-0.88%
-2.15%
$ 715.91K
$ 1.18M
49
Mochi
Mochi
MOCHI
$ 0.00000073
0.00%
-1.03%
+7.80%
$ 684.47K
$ 57.60M
50
Panana
Panana
$PANANA
$ 1.52E-6
0.00%
+0.20%
+2.01%
$ 629.34K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Meme Base là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Meme Base đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 220 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1308.36B.
Token Meme Base nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Meme Base được theo dõi trên MEXC, WOLF đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 91.30% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Meme Base trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 220 token Meme Base, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Meme Base phổ biến bao gồm BTC, SHIB, PEPE. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Meme Base là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Meme Base là khoảng $1308.36B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Meme Base, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.