Giá GIGAFLY hôm nay

Giá GIGAFLY (GIGAFLY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.32% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GIGAFLY sang USD là $ 0 mỗi GIGAFLY.

GIGAFLY hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 40,791, với nguồn cung lưu hành 1.00B GIGAFLY. Trong vòng 24 giờ qua, GIGAFLY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GIGAFLY biến động -0.05% trong giờ qua và -12.49% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường GIGAFLY (GIGAFLY)

Vốn hóa thị trường $ 40.79K$ 40.79K $ 40.79K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 40.79K$ 40.79K $ 40.79K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của GIGAFLY là $ 40.79K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GIGAFLY là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 40.79K.