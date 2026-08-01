Giá CAD Digital hôm nay

Giá CAD Digital (CADD) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.715617, biến động 0.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CADD sang USD là $ 0.715617 mỗi CADD.

CAD Digital hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 855,156, với nguồn cung lưu hành 1.19M CADD. Trong vòng 24 giờ qua, CADD được giao dịch trong khoảng từ $ 0.71342 (thấp) đến $ 0.716067 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.720142, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.709213.

Về hiệu suất ngắn hạn, CADD biến động -0.00% trong giờ qua và +0.58% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 6.25K.

Thông tin thị trường CAD Digital (CADD)

Vốn hóa thị trường $ 855.16K$ 855.16K $ 855.16K Khối lượng (24H) $ 6.25K$ 6.25K $ 6.25K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 855.16K$ 855.16K $ 855.16K Nguồn cung lưu thông 1.19M 1.19M 1.19M Tổng cung 1,194,991.5 1,194,991.5 1,194,991.5

Vốn hoá thị trường hiện tại của CAD Digital là $ 855.16K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 6.25K. Nguồn cung lưu hành của CADD là 1.19M, với tổng nguồn cung là 1194991.5. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 855.16K.