Giá Binancians hôm nay

Giá Binancians (BINANCIANS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 7.02% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BINANCIANS sang USD là $ 0 mỗi BINANCIANS.

Binancians hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 82,414, với nguồn cung lưu hành 1.00B BINANCIANS. Trong vòng 24 giờ qua, BINANCIANS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00177691, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BINANCIANS biến động -0.91% trong giờ qua và -24.60% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Binancians (BINANCIANS)

Vốn hóa thị trường $ 82.41K$ 82.41K $ 82.41K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 82.41K$ 82.41K $ 82.41K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Binancians là $ 82.41K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BINANCIANS là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 82.41K.