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Top token Hệ sinh thái Four.meme (Meme BNB) theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Four.meme (Meme BNB). Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Binance Life
Binance Life
币安人生
$ 0.52011
-0.19%
+1.44%
-6.22%
$ 521.07M
$ 104.34K
2
Tutorial
Tutorial
TUT
$ 0.199778
-7.28%
+40.93%
+773.05%
$ 154.72M
$ 76.22M
3
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0931
0.00%
-0.64%
+10.83%
$ 69.81M
$ 3.22K
4
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008467
+0.31%
+1.40%
+1.89%
$ 51.41M
$ 22.88M
5
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02967
+0.07%
+1.06%
+11.09%
$ 49.46M
$ 2.26M
6
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3375
-1.37%
-2.64%
-0.65%
$ 35.27M
$ 169.23K
7
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02189
+0.14%
0.00%
-1.97%
$ 28.56M
$ 3.23M
8
SIREN
SIREN
SIREN
$ 0.03644
-0.36%
-1.04%
+10.18%
$ 26.21M
$ 2.57M
9
CZ S DOG
CZ S DOG
BROCCOLI
$ 0.01977
+0.85%
+13.14%
+49.03%
$ 19.40M
$ 30.82M
10
Test
Test
TST
$ 0.01922
+3.86%
+2.92%
+73.85%
$ 18.35M
$ 43.68M
11
4
4
4
$ 0.013138
+1.05%
+8.18%
+44.59%
$ 13.72M
$ 47.27M
12
Freedom of Money
Freedom of Money
FREEDOM OF MONEY
$ 0.00433277
-1.64%
-0.04%
+0.89%
$ 4.33M
$ 611.39K
13
MIZU KAPPA
MIZU KAPPA
MIZU
$ 0.0023922
-2.21%
+0.05%
+2.98%
$ 2.39M
$ 10.08K
14
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.002119
0.00%
-2.25%
+0.95%
$ 2.12M
$ 17.03M
15
Torch of Liberty
Torch of Liberty
LIBERTY
$ 0.00183694
0.00%
--
-5.05%
$ 1.84M
$ 299.54
16
IceCream AI
IceCream AI
ICECREAM
$ 0.00171434
0.00%
--
+0.03%
$ 1.71M
$ 7.48
17
Palu
Palu
PALU
$ 0.00143107
-0.99%
+0.13%
+20.61%
$ 1.43M
$ 546.98K
18
Hachiko Inu
Hachiko Inu
HACHIKO
$ 0.00127912
+0.02%
+0.06%
-5.24%
$ 1.21M
$ 45.27K
19
NianNian
NianNian
NIANNIAN
$ 0.00091333
-0.23%
+0.10%
+48.17%
$ 833.33K
$ 32.52K
20
ClipX
ClipX
CLIPX
$ 0.00077954
-8.55%
-0.25%
+25.54%
$ 779.54K
$ 1.51M
21
CaptainBNB
CaptainBNB
CAPTAINBNB
$ 0.00063656
-0.01%
+0.00%
+2.46%
$ 636.55K
$ 1.50M
22
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.014967
+0.08%
+0.10%
+11.88%
$ 560.74K
$ 2.15M
23
memes will continue
memes will continue
MEMES
$ 0.00053563
+1.72%
+0.01%
-4.92%
$ 535.82K
$ 1.05M
24
Mubarakah
Mubarakah
MUBARAKAH
$ 0.00047236
+0.12%
+0.21%
+13.19%
$ 472.36K
$ 217.39K
25
Ucan fix life in1day
Ucan fix life in1day
1
$ 0.00044283
+2.30%
+0.13%
-44.33%
$ 442.79K
$ 165.92K
26
ZygoSwap
ZygoSwap
ZSWAP
$ 0.00040622
+0.09%
-0.03%
-3.02%
$ 406.22K
$ 36.83K
27
BORT
BORT
BORT
$ 0.00039372
-0.26%
-0.08%
+10.93%
$ 383.48K
$ 39.66K
28
Conscious Token
Conscious Token
CONSCIOUS
$ 0.00071069
0.00%
--
-0.60%
$ 332.85K
$ 30.33
29
DOYR
DOYR
DOYR
$ 0.00031723
+0.23%
+0.02%
-3.05%
$ 317.23K
$ 44.41K
30
PUP
PUP
PUP
$ 0.00030255
-0.09%
+0.04%
-21.03%
$ 302.54K
$ 38.74K
31
Donkey
Donkey
DONKEY
$ 0.00018345
+0.07%
-0.03%
-3.67%
$ 183.45K
$ 5.21K
32
BULL FROG
BULL FROG
BOA
$ 0.00060574
+0.10%
--
+2.08%
$ 122.63K
$ 3.03
33
Shih Tzu
Shih Tzu
SHIH
$ 0.00012488
-0.19%
-0.13%
+34.27%
$ 117.36K
$ 4.92K
34
Gorilla
Gorilla
GORILLA
$ 0.00011441
+0.12%
+0.02%
+3.35%
$ 114.23K
$ 25.82K
35
Binance Super Cycle
Binance Super Cycle
BSC
$ 0.00010925
+0.08%
+0.07%
+0.28%
$ 109.24K
$ 6.01K
36
Perry
Perry
PERRY
$ 0.00010686
0.00%
--
+4.55%
$ 106.86K
$ 18.47
37
Eaglecoin
Eaglecoin
EGL
$ 0.00010072
+0.09%
-0.03%
-8.44%
$ 100.71K
$ 355.38
38
BNBXBT
BNBXBT
BNBXBT
$ 9.411E-5
-0.87%
+15.80%
+22.36%
$ 94.11K
--
39
Binancians
Binancians
BINANCIANS
$ 8.202E-5
-0.18%
-2.40%
-23.44%
$ 82.02K
--
40
JobIess
JobIess
JOBIESS
$ 8.094E-5
-1.23%
+6.50%
+5.23%
$ 81.78K
--
41
Chain Talk Daily
Chain Talk Daily
CTD
$ 7.264E-5
+1.85%
+133.60%
+153.28%
$ 72.64K
--
42
ZIBA
ZIBA
ZIB
$ 6.553E-5
+0.35%
-0.50%
+2.18%
$ 65.53K
--
43
Bubb
Bubb
BUBB
$ 4.849E-5
+0.35%
+0.90%
+0.35%
$ 48.50K
--
44
Brain On BNB AI
Brain On BNB AI
BOBAI
$ 5.395E-5
+0.33%
-2.00%
-8.88%
$ 48.12K
--
45
01
01
01
$ 0.00010563
0.00%
--
+1.39%
$ 47.54K
$ 17.75
46
SHISA
SHISA
SHISA
$ 3.884E-5
+0.10%
+2.90%
-16.00%
$ 38.84K
--
47
P2pzcoin
P2pzcoin
P2PZ
$ 3.581E-5
-0.80%
+0.80%
-3.03%
$ 35.81K
--
48
Sora Oracle
Sora Oracle
SORA
$ 3.554E-5
+0.85%
0.00%
+0.74%
$ 35.54K
--
49
crypto guy
crypto guy
CRYPTO GUY
$ 3.524E-5
+0.34%
+1.60%
-24.26%
$ 33.48K
--
50
Speedrun
Speedrun
SPEED
$ 3.072E-5
0.00%
-4.00%
-0.23%
$ 30.72K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Four.meme (Meme BNB) là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Four.meme (Meme BNB) đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 82 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1.01B.
Token Hệ sinh thái Four.meme (Meme BNB) nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Four.meme (Meme BNB) được theo dõi trên MEXC, CTD đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 133.60% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Four.meme (Meme BNB) trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 82 token Hệ sinh thái Four.meme (Meme BNB), bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Four.meme (Meme BNB) phổ biến bao gồm 币安人生, TUT, SAFE. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Four.meme (Meme BNB) là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Four.meme (Meme BNB) là khoảng $1.01B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Four.meme (Meme BNB), cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.