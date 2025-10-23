Thông tin giá theo USD của ANALOS (LOS)

Giá thời gian thực của ANALOS (LOS) là $0.00193536. Trong 24 giờ qua, LOS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0016765 và cao nhất là $ 0.00202062, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của LOS là $ 0.00330702, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, LOS đã biến động +0.94% trong 1 giờ qua, +13.97% trong 24 giờ và +48.34% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ANALOS (LOS)

Vốn hoá thị trường hiện tại của ANALOS là $ 1.93M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của LOS là 996.85M, với tổng nguồn cung là 996845780.716512. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.93M.