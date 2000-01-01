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Top token Meme Solana theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Meme Solana. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 65,134.73
-0.02%
+0.23%
+1.72%
$ 1.30T
$ 3.78K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,924.05
0.00%
+0.03%
+2.65%
$ 231.09B
$ 53.39K
3
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06989
-0.14%
-0.70%
-1.21%
$ 11.85B
$ 55.41M
4
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1975
+0.51%
-1.16%
+0.51%
$ 7.15B
$ 15.08M
5
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.05302
-0.38%
+3.70%
-3.32%
$ 1.68B
$ 1.50M
6
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.0000029
+0.07%
+1.54%
-1.83%
$ 1.20B
$ 66.68B
7
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.08223
-0.02%
-5.48%
-8.03%
$ 733.31M
$ 1.37M
8
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07888
+0.59%
+0.14%
-6.63%
$ 489.96M
$ 1.82M
9
Bitway
Bitway
BTW
$ 0.213633
+1.64%
+3.30%
+84.56%
$ 468.84M
$ 9.30M
10
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006588
-0.35%
+3.74%
+5.40%
$ 410.98M
$ 35.91M
11
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.499
-0.07%
+0.34%
+1.22%
$ 353.27M
$ 683.17K
12
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002488
+1.06%
-0.48%
-12.93%
$ 217.52M
$ 235.05B
13
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.0638
+0.90%
-1.17%
-0.73%
$ 183.91M
$ 980.30K
14
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02707
-0.55%
-0.15%
+1.62%
$ 171.27M
$ 2.38M
15
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.14712
+1.03%
+1.91%
-11.56%
$ 146.52M
$ 1.05M
16
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1434
-0.35%
-0.35%
+1.06%
$ 142.83M
$ 1.41M
17
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.0667
+0.15%
+0.30%
-1.11%
$ 132.62M
$ 832.57K
18
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.13279
+0.02%
+1.19%
-0.78%
$ 131.86M
$ 1.03M
19
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07633
0.00%
+0.07%
+2.32%
$ 104.36M
$ 2.61M
20
Backpack
Backpack
BP
$ 0.4099
+0.81%
+4.60%
+10.95%
$ 102.30M
$ 208.91K
21
Cheems
Cheems
CHEEMS
$ 0.0000005305
-1.35%
+3.88%
+4.95%
$ 98.90M
$ 109.02B
22
would
would
WOULD
$ 0.079059
-0.01%
-0.01%
-0.21%
$ 79.02M
$ 218.37K
23
Melania Meme
Melania Meme
MELANIA
$ 0.07607
+0.22%
+0.61%
-1.67%
$ 75.97M
$ 728.45K
24
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.213
+0.19%
+0.89%
+2.09%
$ 75.92M
$ 20.19K
25
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2087
0.00%
-0.24%
-3.65%
$ 74.40M
$ 431.54K
26
Comedian
Comedian
BAN
$ 0.07273
-0.33%
-0.56%
-0.70%
$ 72.60M
$ 979.35K
27
0x
0x
ZRX
$ 0.08201
+0.26%
-0.75%
+2.09%
$ 69.53M
$ 700.92K
28
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006824
-6.11%
+5.09%
+10.29%
$ 65.81M
$ 122.79M
29
BabyDogeCoin
BabyDogeCoin
BABYDOGE
$ 0.0000000003552
-2.07%
+3.98%
+15.18%
$ 63.61M
$ 258.14T
30
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1056
-0.38%
-1.77%
-5.39%
$ 61.03M
$ 493.51K
31
Billions
Billions
BILL
$ 0.02518
-0.32%
-0.28%
+8.19%
$ 60.61M
$ 5.03M
32
BOOK OF MEME
BOOK OF MEME
BOME
$ 0.0007631
-8.77%
+21.89%
+31.53%
$ 53.12M
$ 291.72M
33
Wormhole
Wormhole
W
$ 0.008477
-0.74%
+0.12%
+0.92%
$ 50.76M
$ 22.66M
34
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01292
-1.28%
+4.21%
+23.89%
$ 48.64M
$ 7.29M
35
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03979
-0.76%
+1.63%
+0.10%
$ 46.19M
$ 21.38M
36
Xphere
Xphere
XP
$ 0.016127
-0.28%
-1.83%
+6.60%
$ 44.83M
$ 4.28M
37
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001059
-0.09%
+0.57%
+2.03%
$ 44.46M
$ 567.13M
38
POPCAT
POPCAT
POPCAT
$ 0.04468
-1.06%
+2.46%
-2.00%
$ 43.74M
$ 1.71M
39
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005657
+0.16%
-0.95%
+4.72%
$ 42.83M
$ 13.52M
40
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04216
-1.63%
+6.39%
+6.58%
$ 42.28M
$ 2.69M
41
Official FO
Official FO
FO
$ 0.355512
-0.40%
+0.00%
+0.02%
$ 41.53M
$ 994.72K
42
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000010425
-0.34%
+0.56%
+2.30%
$ 40.78M
$ 569.44B
43
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0.03919
-0.86%
+1.63%
+8.26%
$ 38.78M
$ 3.41M
44
USELESS COIN
USELESS COIN
USELESS
$ 0.039069
+0.04%
-4.18%
-21.44%
$ 38.58M
$ 3.30M
45
LAB
LAB
LAB
$ 0.12278
-0.59%
-2.62%
-11.96%
$ 37.98M
$ 2.20M
46
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3694
+0.22%
-0.75%
+6.05%
$ 36.97M
$ 146.95K
47
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
$ 0.03652
+0.05%
-12.66%
-8.76%
$ 36.49M
$ 3.68M
48
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0005316
-2.07%
+4.53%
+6.04%
$ 33.89M
$ 112.06M
49
ME
ME
ME
$ 0.06259
-0.05%
+2.53%
+3.09%
$ 33.69M
$ 937.55K
50
cat in a dogs world
cat in a dogs world
MEW
$ 0.0003473
+0.06%
+1.40%
+2.85%
$ 30.84M
$ 159.46M

Câu hỏi thường gặp

Token Meme Solana là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Meme Solana đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 1,065 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1560.76B.
Token Meme Solana nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Meme Solana được theo dõi trên MEXC, X đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 125.26% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Meme Solana trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 1,065 token Meme Solana, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Meme Solana phổ biến bao gồm BTC, ETH, DOGE. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Meme Solana là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Meme Solana là khoảng $1560.76B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Meme Solana, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.