Thông tin giá theo USD của ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00531926 Cao nhất 24H $ 0.00576445 ATH $ 0.01291751 Giá thấp nhất $ 0.00438126 Biến động giá (1 giờ) +1.04% Biến động giá (1D) -1.60% Biến động giá (7 ngày) -12.17%

Giá thời gian thực của ALLINDOGE (ALLINDOGE) là $0.00548852. Trong 24 giờ qua, ALLINDOGE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00531926 và cao nhất là $ 0.00576445, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ALLINDOGE là $ 0.01291751, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00438126.

Về hiệu suất ngắn hạn, ALLINDOGE đã biến động +1.04% trong 1 giờ qua, -1.60% trong 24 giờ và -12.17% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ALLINDOGE (ALLINDOGE)

Vốn hóa thị trường $ 5.43M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.43M Nguồn cung lưu thông 994.48M Tổng cung 994,483,350.352716

Vốn hoá thị trường hiện tại của ALLINDOGE là $ 5.43M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ALLINDOGE là 994.48M, với tổng nguồn cung là 994483350.352716. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.43M.