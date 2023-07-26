MEXC Vadeli İşlemlerinde Demo Alım Satım Nasıl Kullanılır?









Adından da anlaşılacağı üzere, demo alım satım, vadeli işlem piyasasını simüle etmek için tasarlanmıştır. Demo alım satım, gerçek işlemleri taklit ederek yatırımcılar için alıştırma yapma fırsatı sunar. Yatırımcıların alım satım yeteneklerini ve performanslarını artırmalarına olanak tanır.





Simülasyon platformundaki tüm demo alım satım işlemleri yalnızca deneyim amaçlıdır ve gerçek kâr veya zarar elde edilmez.













Resmi MEXC websitesinde, üst menü çubuğunda bulunan [Vadeli İşlemler] sekmesini açın ve [Demo Alım Satım] seçeneğine tıklayarak vadeli işlem simülasyon platformuna girin.









Demo Alım Satım sayfasının sağ alt köşesinden, farklı coinler seçebilir ve [Demo Coin Alın] seçeneğine tıklayarak alım satım yapmaya başlayabilirsiniz.









Demo alım satımdan çıkış yapmak isterseniz, üst menü çubuğundan bulunan [Canlı Alım Satım] seçeneğine tıklayarak gerçek piyasaya erişebilirsiniz.













MEXC mobil uygulamasının ana sayfasında alt menüde bulunan [Vadeli] seçeneğine tıklayarak gerçek piyasa alım satım arayüzüne girin. Ardından, sağ üst köşede bulunan [...] simgesine tıklayın ve [Demo Alım Satım] seçeneğini seçin.









Demo alım satımdan çıkış yapmak isterseniz, sağ üst köşede bulunan [X] simgesine tıkladıktan sonra, [Çıkış Yap] seçeneğine tıklayarak gerçek piyasaya erişebilirsiniz.









Demo alım satım, yeni kullanıcıların vadeli işlemleri ve kaldıraç kullanımını anlamalarına ve bu işlemlere aşina olmalarına yardımcı olmak için kullanılır. Gerçek alım satıma başlamadan önce, simülasyon platformu, alım satım becerilerini daha iyi kavramanıza yardımcı olabilir.



